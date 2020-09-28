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Политика
Лукашенко снова пытается обвести Путина вокруг пальца – политолог

Лукашенко снова пытается обвести Путина вокруг пальца – политолог

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Несмотря на поддержку Москвы, Александр Лукашенко не позвал на свою тайную инаугурацию российского посла, а речь Батька произнес на белорусском языке, отметил политолог Петр Кузнецов. По его мнению, Лукашенко, получив от Кремля необходимую помощь, пытается вновь обмануть восточного соседа.
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Москва устами главы МИДа Сергея Лаврова призывала белорусского лидера для разрешения политического кризиса в стране вести диалог с обществом по конституционной реформе. Сам Александр Лукашенко перед встречей с Владимиром Путиным в Сочи много говорил на эту тему.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Теперь по конституционной реформе от белорусского лидера ничего не слышно. После встречи с российским коллегой Лукашенко к этой теме не возвращается. "Он, похоже, в очередной раз пытается Путина "кинуть", – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Странным выглядит и то, что на инаугурацию Лукашенко не позвали российского посла, а речь произнес на белорусском языке, обращает внимание политолог. "Для Александра Григорьевича это ну очень серьезно", – констатировал политолог.

Из-за политики белорусского лидера Москва рискует получить и дополнительные проблемы экономического характера, уверен Кузнецов. Он напомнил о тяжелой ситуации в экономике республики. При открытой границе негативные процессы в Белоруссии могут перекинуться на Россию, считает эксперт.

Он не исключил, что Кремль вынашивал план отстранения Лукашенко от власти с гарантиями безопасности. По всей видимости, сейчас эти намерения терпят крах, констатировал Кузнецов.

По мнению политолога, Россия может пойти на ситуативный союз с Западом для разрешения ситуации в Белоруссии. Таким же образом был отстранен от власти молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, до этого успевший испортить отношения с Москвой и Брюсселем.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Напомним, что 14 сентября Владимир Путин встречался с Александром Лукашенко в Сочи. Это была первые переговоры двух лидеров в очном формате после начала политического кризиса в республике. Перед началом встречи стало известно, что Москва выделит Минску новый кредит – 1,5 миллиарда долларов.

Автор: 28 сентября 2020, 11:06 Источник: Телеграм-канал Петра Кузнецова ✓ Надежный источник

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