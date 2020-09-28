Лукашенко снова пытается обвести Путина вокруг пальца – политолог

Несмотря на поддержку Москвы, Александр Лукашенко не позвал на свою тайную инаугурацию российского посла, а речь Батька произнес на белорусском языке, отметил политолог Петр Кузнецов. По его мнению, Лукашенко, получив от Кремля необходимую помощь, пытается вновь обмануть восточного соседа.



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