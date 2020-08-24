Эксперт объяснил отсутствие обоймы у вооруженного Лукашенко

В минувшее воскресенье, 23 августа, в Минске состоялся марш против действующего президента. Десятки тысяч граждан вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко. Они кричали: "Уходи!", держа бело-красно-белые флаги.
В тот же день в Сети распространились кадры, сделанные возле Дворца Независимости в столице. Президент в бронежилете и с оружием в руках выходит из вертолета и идет в сторону здания. Лукашенко всем видом показывает, что готов защитить свою резиденцию от демонстрантов.
Бывший сотрудник спецназа Владимир Войков рассказал, что белорусский политик держит в руках малогабаритную версию автомата Калашникова. Это оружие долгое время использовали российские спецподразделения, сейчас же оно популярно в странах СНГ.
"Почему Лукашенко несет оружие без магазина – это главный вопрос. Вероятно, что это имиджевый образ готового к бою человека, для устрашения", – выразил мнение эксперт.
По словам Войкова, на самом деле президент не был готов к боевым действиям. На это указывают его наспех надетый разгрузочный жилет и отсутствие специального снаряжения. Серьезная перестрелка могла бы закончиться трагедией для Александра Лукашенко.
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