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Политика
Политолог: Сейчас вероятность ухода Лукашенко – 100%

Политолог: Сейчас вероятность ухода Лукашенко – 100%

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению Антона Любича, режим белорусского правительства близок к концу. Он считает, что Александр Лукашенко не сможет удержать власть из-за забастовок.
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Политолог отметил, что десять важнейших предприятий страны уже бастуют, и к ним присоединяются новые компании. Любич уверен, что забастовок крупнейших предприятий Белоруссии достаточно для того, чтобы расшатать финансирование власти и разрушить режим Александра Лукашенко.

"Сейчас вероятность ухода Лукашенко – 100%. Срок измеряется неделями, максимум парой месяцев", – выразился эксперт. Политолог считает, что протесты в Белоруссии достигли своего предела и на дальнейшее сопротивление у правительства страны не хватит ресурсов. " Если забастовки спадать не будут, то внутри режима начнется разброд, шатание и это приведет к его падению.", – полагает аналитик.

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Антон Любич подчеркнул, что Виктора Януковича постигла та же участь. Бывший лидер Украины сохранял за собой пост президента три месяца после начала протестов. При этом эксперт считает, что Виктор Янукович более рационален, чем Александр Лукашенко, так как при Януковиче не бастовали все предприятия.

Напомним, что президент Белоруссии дает распоряжения задерживать главных оппозиционеров и заводить на них уголовные дела. Он угрожает протестантам и ведет хитрую тактику. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что Александр Лукашенко может предложить народу только репрессии.

Автор: 23 августа 2020, 18:34 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
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