Тихановская объявилась за пределами Белоруссии

Бурю народных волнений и беспорядков, вспыхнувших в Белоруссии после выборов президента, Светлана Тихановская решила переждать в тихой гавани. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в "Твиттер" сообщил, что кандидат находится на литовской земле, и ей ничто не угрожает.
Напомним, что Светлана Тихановская перестала выходить на связь после блокировки в здании ЦИК Белоруссии. Позже представители штаба кандидата сообщили, что она находится в безопасности, но не уточнили, где именно.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
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