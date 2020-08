Тихановская объявилась за пределами Белоруссии

Бурю народных волнений и беспорядков, вспыхнувших в Белоруссии после выборов президента, Светлана Тихановская решила переждать в тихой гавани. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в "Твиттер" сообщил, что кандидат находится на литовской земле, и ей ничто не угрожает.

Напомним, что Светлана Тихановская перестала выходить на связь после блокировки в здании ЦИК Белоруссии. Позже представители штаба кандидата сообщили, что она находится в безопасности, но не уточнили, где именно.

