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Тихановская о выборах президента Белоруссии: Я считаю, что мы победили

Тихановская о выборах президента Белоруссии: Я считаю, что мы победили

Светлана Тихановская. Кадр: youtube.com
После завершения голосования на выборах президента Белоруссии кандидат от оппозиции Светлана Тихановская выступила на пресс-конференции. Она рассказала о том, как много удалось достичь белорусскому обществу на этот раз.

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Уровень поддержки Светланы Тихановской, вокруг которой объединились все оппозиционно настроенные силы, составил, по разным подсчетам, от 5% до 70%. Официальные данные оперируют первой цифрой, противники Александра Лукашенко – второй.

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Тихановская сочла ситуацию, когда люди попытались, пусть и безуспешно, выразить недовольство путем голосования за нее, большим достижением. "Я считаю, что мы победили, потому что победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и безразличие", – рассказала она на пресс-конференции.

Такие победы, уверена Тихановская, важнее всех остальных побед. Она подчеркнула, что вся избирательная кампания показала ей огромную поддержку. Об этом говорят и оппозиционные митинги, которые по численности поставили исторический рекорд.

Отдельных слов благодарности заслужили те избирательные комиссии, которые честно вели подсчет голосов. Тихановская сказала спасибо всем, кто был с ней рядом, а также простым белорусам, переступившим через свой страх. "Многим еще предстоит это сделать", – заметила она.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента страны. Согласно предварительным данным, победу на них с впечатляющим перевесом одержал Александр Лукашенко. Он получил свыше 80% голосов избирателей. Светлана Тихановская получила 5% голосов.

Некоторые белорусы полагают, что эти данные не являются точным отражением голосования. Недовольные вечером 9 августа вышли на акции протеста, которые впоследствии были жестоко разогнаны.

Автор: 10 августа 2020, 07:55 Источник: Meduza ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
куприянов,засунь свою Meduza сам знаешь куда,нашел надежный источник,это как
может быть от 5% до 70%,такое вообще в природе бывает.Все,пролетела твоя
туповатая цыхановская,забудь.
Ляля
Ответить
Чётко просматривается в действии Тихановской обучение в пиндосии.
1

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