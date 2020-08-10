Тихановская о выборах президента Белоруссии: Я считаю, что мы победили

После завершения голосования на выборах президента Белоруссии кандидат от оппозиции Светлана Тихановская выступила на пресс-конференции. Она рассказала о том, как много удалось достичь белорусскому обществу на этот раз.

Уровень поддержки Светланы Тихановской, вокруг которой объединились все оппозиционно настроенные силы, составил, по разным подсчетам, от 5% до 70%. Официальные данные оперируют первой цифрой, противники Александра Лукашенко – второй.

Тихановская сочла ситуацию, когда люди попытались, пусть и безуспешно, выразить недовольство путем голосования за нее, большим достижением. "Я считаю, что мы победили, потому что победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и безразличие", – рассказала она на пресс-конференции.

Такие победы, уверена Тихановская, важнее всех остальных побед. Она подчеркнула, что вся избирательная кампания показала ей огромную поддержку. Об этом говорят и оппозиционные митинги, которые по численности поставили исторический рекорд.

Отдельных слов благодарности заслужили те избирательные комиссии, которые честно вели подсчет голосов. Тихановская сказала спасибо всем, кто был с ней рядом, а также простым белорусам, переступившим через свой страх. "Многим еще предстоит это сделать", – заметила она.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента страны. Согласно предварительным данным, победу на них с впечатляющим перевесом одержал Александр Лукашенко. Он получил свыше 80% голосов избирателей. Светлана Тихановская получила 5% голосов.

Некоторые белорусы полагают, что эти данные не являются точным отражением голосования. Недовольные вечером 9 августа вышли на акции протеста, которые впоследствии были жестоко разогнаны.