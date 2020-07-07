Лукашенко дал интервью без обуви: журналист назвал причину

Александр Лукашенко дал большое интервью белорусскому телеканалу. Зрители заметили удивительную деталь: беседа в резиденции главы государства прошла без обуви.

Необычные кадры опубликовал телеканал "Беларусь 1". Лукашенко дал интервью во время записи фильма о сотрудниках президентского пула – группы журналистов, которые повсюду следуют за главой государства и пишут о его работе.

Белорусского лидера засняли на выходе из лифта в своей резиденции. Уже тогда он был без обуви. В носках Лукашенко провел все интервью. Его примеру последовал журналист.

Президент Белоруссии пояснил перед записью интервью, почему он так необычно выглядит. Репортер пересказал слова Лукашенко: политик фактически находится у себя дома и хочет уважать труд уборщиц.

"Со мной первый раз такое в жизни, когда и я, и президент будем босиком во время интервью", – отметил он.

Напомним, что Александр Лукашенко дал большое интервью во время жаркой политической кампании: на август намечены выборы президента Белоруссии. На этот раз в гонке примут участие сильные кандидаты от оппозиции.

Впрочем, режим Лукашенко сделал все, чтобы помешать независимым политикам поучаствовать в выборах. Некоторые оппоненты действующего президента были арестованы, против них возбуждены уголовные дела. Другие пожаловались, что получают письма с угрозами. В стране проходят массовые акции протеста.