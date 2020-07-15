Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался

Среди тех, кто решил проанализировать поведение Батьки, оказался видный белорусский политический деятель Виктор Корнеенко. По его словам, Александр Лукашенко успешно устранил главных соперников перед голосованием.
Эксперт отметил, что президент Белоруссии пошел на этот шаг, потому что испугался активности оппозиции. Всем было понятно, что фаворитами предвыборной гонки являются Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, но обоих даже не зарегистрировали в качестве кандидатов.
Корнеенко уверен, что отстранение лидеров оппозиции ставит под сомнение легитимность выборов в целом. По его словам, в истории Белоруссии такого еще не случалось.
"Говоря простым языком, и коню понятно, что произошла расправа", – кратко резюмировал он.
По мнению Корнеенко, оппозиция постепенно теряет шансы кардинально изменить ситуацию. Специалист считает, что штабу Бабарико в первую очередь нужно было заниматься его регистрацией. Эксперт не исключил, что протест в конечном счете просто будет "слит".
Напомним, что выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Помимо нынешнего руководителя страны Александра Лукашенко, зарегистрированы четыре кандидата: Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.
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