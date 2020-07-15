Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался

Кампания перед выборами президента Белоруссии, которую уже признали очень грязной, – едва ли не самая яркая политическая тема лета на постсоветском пространстве. Эксперты критикуют Александра Лукашенко и гадают, как далеко он зайдет в репрессиях против оппонентов.

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