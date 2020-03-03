Украине предрекли полный развал из-за Владимира Зеленского

Владимир Зеленский нарвался на критику лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Она озвучила печальный прогноз, который ждет страну при нынешнем президенте.

Политик призвала изменить политический курс Украины, а не заниматься формальными перестановками в составе правительства. Она заявила, что Владимир Зеленский определил в стране курс на продажу земли, стратегической собственности, уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса.

По словам Юлии Тимошенко, перестановка фамилий в исполнительной службе ни к чему не приведет. На брифинге, транслирующемся в ее "Фейсбук", политик сказала, что нынешний политический курс Украины необходимо менять, иначе страна все быстрее будет "лететь в пропасть".

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