Политолог назвал главные ошибки Лукашенко в 2020 году

Эксперт указал на ошибки властей во время первой волны пандемии коронавируса. Призывы Лукашенко не поднимать панику были верными, но необходимо было более тщательно и продуманно объяснить это людям, чтобы они доверяли государству, пояснил аналитик.
Дзермант указал на неподготовленность государственного аппарата к президентским выборам. У Лукашенко была иллюзия, что они пройдут спокойно, а Запад не будет вмешиваться, считает политолог.
Реакция власти на появление трех оппозиционных кандидатов тоже была странной, полагает эксперт. Создается ощущение, что намерения Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико стали для президента неожиданностью, отметил аналитик.
По его мнению, Лукашенко вряд ли ожидал от Тихановской такой активности. "Часто было впечатление, что власть действует в последний момент решительными методами, которых можно было бы избежать, если бы заранее все продумывалось", – добавил Дзермант.
Масла в огонь подлил затяжной спор с Россией относительно интеграции. Лукашенко нужно было заранее договориться с Москвой, чтобы уладить отношения с восточным соседом перед выборами, считает политолог.
Лукашенко удалось частично исправить допущенные ошибки. Во вторую волну пандемии власть ведет себя иначе, глава государства посещает больницы, напомнил эксперт.
Но отношения с Россией поставлены на паузу, полагает Дзермант. Чтобы вернуться к вопросам интеграции, Лукашенко необходимо стабилизировать внутреннюю ситуацию, указал эксперт.
Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Запад не признал переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел против него санкции. Избранный глава Белого дома Джо Байден поддержал Светлану Тихановскую.
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