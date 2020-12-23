Политолог: У Путина нет возможности заставить Лукашенко принять российские условия

Россия может выставлять условия и намекать на последствия в случае их невыполнения. Но инструментов, чтобы заставить Лукашенко следовать в фарватере своей политики, у Кремля нет, полагает Костюгова.
"Вся история белорусско-российских отношений показывает, что диалог всегда проводился на разных языках, и при нехватке времени стороны находили некий компромисс", – сказала эксперт в интервью "Радио Свобода".
По ее мнению, у Москвы есть экономические инструменты воздействия на Минск, но применять их она считает нецелесообразным. Потери от радикальных шагов в отношении Лукашенко будут больше, чем возможные выгоды, уверена Костюгова.
Она напомнила, что за годы независимости Москва вложила много денег и усилий для сближения с Минском. Кремлю будет непросто объяснить россиянам, почему приходится жестко действовать против союзника, пояснила эксперт.
Последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи 14 декабря. Белорусский лидер анонсировал создание рабочей группы для разработки политической реформы. Президент России его поддержал.
В конце ноября Минск посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он намекнул белорусскому лидеру на необходимость выполнения сочинских договоренностей. Москва призывает власти республики к диалогу с другими политическими силами.
Популярные темы форума
Конец
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Дом 2
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
За что можно любить Россию?
Телеконференция
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Внучка вышла замуж за деда