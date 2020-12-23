"Просто отсрочка долговой ямы": Лукашенко не увидит денег от Путина

По мнению обозревателя, президент России тянул до последнего, но все-таки выделил обещанные финансы республике. "Впрочем, эти деньги Саня не увидит", – заявил Андрей Жвалевский.
Писатель объяснил, что кредит выдается на цели погашения и обслуживания госдолга Белоруссии перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития, а также бюджетной поддержки нашей страны. "Просто отсрочка долговой ямы", – констатировал эксперт.
По словам Жвалевского, важно, что кредиты будут выдаваться только при отсутствии задолженностей по выплатам предыдущих займов. А в 2021 году республика должна выплатить по госдолгу восемь миллиардов рублей. К тому же, Александру Лукашенко придется вовремя платить и за газ в стране.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин высказался о политическом кризисе в Белоруссии. Ведь акции протеста там не утихают уже несколько месяцев. Глава государства заявил, что вмешательство других стран в ситуацию в республике налицо. По его словам, любая попытка повлиять извне работает как взрывное устройство или граната.
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