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Политика
Журналист описал обстановку в Минске: На улицах грязно, тюрьмы переполнены

Журналист описал обстановку в Минске: На улицах грязно, тюрьмы переполнены

Фото: Стрингер/ТАСС
Обстановка в Белоруссии накалилась. Основной удар пришелся по жителям Минска.
прочитано 3154 раза

Массовые беспорядки в республике не утихают более трех месяцев. Оппозиция осталась недовольна итогами выборов президента Белоруссии. Протестующие требуют, чтобы Александр Лукашенко покинул пост главы страны и объявил о новом голосовании.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Напряженная обстановка наблюдается в Минске. Писатель Саша Филипенко разместил на своей странице в "Фейсбуке" путеводитель по белорусской столице. По его словам, на улицах города грязно – повсюду взводы мусора. Все рестораны и галереи закрыты, метро работает только по будням.

По столице запрещено ходить с бело-красно-белыми флагами, а с красно-зелеными флагами можно. В спортивных штанах и с оружием бегать можно (намек на появление президента Александра Лукашенко с автоматом возле резиденции), а в платье и с цветами в руках нельзя.

Журналист рекомендует гостям белорусской столице не спорить с агрессивно настроенным человеком, так как это милиционер. Если рядом остановится микроавтобус, то нужно бежать во всю мощь. "Ничего не бойтесь – могут и не посадить – все тюрьмы переполнены", – заключил Филипенко.

Напомним, в минувшее воскресенье в Минске состоялась акция протеста, посвященная памяти погибшего Романа Бондаренко. В центр города вновь стянули спецтехнику. Для подавления демонстрантов силовики использовали дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Автор: 16 ноября 2020, 16:11 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

белорусский гость
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Гость
Коротко и правдиво,сам был 2 недели назад там,до этого видел многое но сейчас еще больше,правда не в лучшую сторону.Да и вобще если честно РБ всегда была колхозом,тока для лохов картинки по телеку крутили,атеперь достигло своей вершины-стало КОНЦЛАГЕРЕМ! Не поздравляю...сочуствую.
Про колхоз ты зря. Народ образованный, уровень культуры высокий. Поведение европейское. Остальное правда. Фашизм, нацизм в действии. Фашистские каратели бьют и хватают всех подряд с отборной матерщиной. Наваливаются кучей на одного человека. Коронный номер у них - это бить лежачего ногами по голове. Вчера закрыли 14 станций метро, перекрыли общественный транспорт. Моб. интернета не было 9 часов. Задержано более тысячи человек, 23 человека после избиений забрали скорые. И кто хочет с больным фашистом единое государство?
Гость
Ответить
Коротко и правдиво,сам был 2 недели назад там,до этого видел многое но сейчас еще больше,правда не в лучшую сторону.Да и вобще если честно РБ всегда была колхозом,тока для лохов картинки по телеку крутили,атеперь достигло своей вершины-стало КОНЦЛАГЕРЕМ! Не поздравляю...сочуствую.
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