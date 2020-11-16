Лукашенко заявил о готовности отказаться от части своих полномочий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласен отказаться от части своих полномочий. Он готов передать около 70% власти парламенту и правительству. При таком развитии событий законопроекты будет принимать парламент, а президенту остается их только подписывать, пишет национальное информационное агентство Белоруссии БелТА.
"Чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, конституцию ломать не надо", – сказал Лукашенко.
Напомним, в Белоруссии третий месяц подряд идут массовые протесты. Они начались сразу после президентских выборов 9 августа. Тогда ЦИК объявил о победе Лукашенко. С итогом голосования не согласился Запад и оппозиция. Протесты начались по многим городам и предприятиям. Люди не хотели признавать Лукашенко своим президентом. Протесты сопровождаются столкновениями с силовиками. Многие простые граждане пострадали.
Именно в такой момент белорусский лидер появился перед рабочими с автоматом в руках. Видео мгновенно разлетелось по Сети и стало обсуждаемым. Потом Александр Лукашенко оправдался, назвав это защитой.
В связи со сложившейся ситуацией бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко потребовал возбудить уголовные дела против участников совета.
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