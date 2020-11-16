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Москва ищет замену Лукашенко – эксперт

Москва ищет замену Лукашенко – эксперт

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Лукашенко сделал все, чтобы даже в глазах своего ближайшего окружения стать человеком без будущего. Теперь, считают многие эксперты, вопрос его замены упираются лишь в поиски достойного кандидата.
прочитано 3726 раз

Протесты, начавшиеся после объявления итогов выборов президента Белоруссии, затянулись. Однако несмотря ни на жестокость силовиков при разгонах митингов, ни на прямые угрозы и политическое давление, люди продолжают выходить на улицы.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Это все равно долгая агония Лукашенко", – оценил обстановку в соседней стране российский историк и журналист Николай Сванидзе. Он уверен, что своим поведением белорусский лидер фактически отрезал себе возможность для ухода к более цивилизованному сценарию.

Единственный фактор, который до сих пор удерживает Александра Лукашенко у власти – это штыки верных ему силовиков. При этом даже в этой среде есть уверенность, что президент Белоруссии любовью популярностью в народе не пользуется и будущего у него нет.

Однако, рассуждают силовики, пока фигуру Александра Лукашенко поддерживает российская сторона, а это значит, что какие-то перспективы у него все же есть. Загвоздка в том, что и Москва уже ищет замену скандальному политику.

Новый кандидат должен удовлетворять всего двум простым критериям, уверен Николай Сванидзе. "Ежу понятно, что эта замена должна быть как минимум избираема в Беларуси, чтобы она тоже не сидела на штыках. Уже на наших. И чтобы она более-менее ориентировалась на Москву. Вот и все", – подчеркнул он.

Автор: 16 ноября 2020, 08:32 Источник: Эхо Москвы ✓ Надежный источник
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