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Политика
Жесткие задержания в центре Минска 15 ноября: подробности

Жесткие задержания в центре Минска 15 ноября: подробности

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Минске начались новые задержания протестующих. Сотрудники правоохранительных органов препятствуют их прохожу к народному мемориалу в центре столицы.
прочитано 2827 раз

Как сообщают СМИ, в Минске силовики задержали несколько десятков человек. Они принимали участие в акции протеста днем 15 ноября. Воскресная демонстрация была организована, чтобы почтить память погибшего на этой неделе минчанина Романа Бондаренко.

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Силовики "скручивали" протестующих возле станции метро "Пушкинская". Против людей применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На местах также присутствует спецтехника. Полицейские не дают оппозиционерам подойти ближе к народному мемориалу погибшему в августе во время протестов минчанину Александру Тарайковскому.

Народ планировал устроить демонстрацию возле гостиницы "Орбита", поэтому именно там произошла большая часть задержаний. Силовики силой уводили протестующих в микроавтобусы. Сообщается, что был задержан российский журналист, который освещал происходящее, но после проверки документов его отпустили.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались сразу после выборов президента 9 августа и не прекращаются по сей день. Люди не согласны с победой Александра Лукашенко. Многие уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а первое место на самом деле заняла Светлана Тихановская.

Автор: 15 ноября 2020, 14:17 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
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Майданутым белорусам все не угомониться. Загоняют свою экономику в задницу.Тихановскую <цензура> вздернуть на площади,а остальных разогнать как в США или во Франции. А то даже не знают за кого бы голосовать,лишь бы поорать не работая.
Гость
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Хотелось бы чтобы прикормленные писаки и писульки посмотрели кадры с разгона демонстраций во Франции, где стреляют резиновыми пулями, и в Германии, где поливают холодным душем. Возможно, народ и устал от Лукашенко, но не борщеварку же с литовского хутора ставить президентом. Оппозиции пора поумнень и вырастить достойную замену Лукашенко, иначе будет как вна Украине! Поедут бастующие <цензура> подтирать старикам по всей Европе.
Гость
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Народ России с Белорусским народом! Все преступники лукашенковского ОПГ будут преследоваться на территории России и выдаваться для суда над ними. Нет прощения предателям в погонах, поднявшим дубинки на народ. Не братья вы, а скоты. силовики РБ. Русский офицер не подаст вам руки!
Гость
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Усатая тварь
гость
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Гестаповцев опять спустили с цепи. 14 станций метро закрыты с 10.30 утра. Колонны автозаков, светошумовые гранаты, перцовый газ. Хотите знать за что? Люди пришли к месту убийства Трайковского к метро Пушкинская. Не спросили разрешения у колхозного пахана. Пачкайтесь о таких дальше, россияне. Кроме России этих извергов не поддерживает никто.
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