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Эксперт о напрасных надеждах Лукашенко на помощь России: Путин его не любит

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Еще месяц назад большинство наблюдателей за событиями в Белоруссии были уверены, что Москва обязательно поможет белорусскому лидеру в урегулировании кризиса. Но после выходок Батьки эксперты уже не так единогласны.
прочитано 6637 раз

Известный российский журналист Николай Сванидзе убежден, что президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел поддержку в Кремле лишь потому, что власти братских стран дали друг другу "клятву верности". Но в России толком не знают, что с ним делать.

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При этом глава белорусского государства сам усложняет свое положения, бегая по резиденции с автоматом и в военной экипировке, а также проводя тайные инаугурации. Вступив в должность уже в шестой раз вдали от наблюдателей и СМИ, Батька вновь разгневал свой народ, который его не признает.

По словам Сванидзе, Москве будет нелегко помогать белорусскому лидеру еще и потому, что его не считают законным президентом не только граждане Белоруссии, но и страны Запада. Поэтому в случае, если Александр Лукашенко уйдет с поста, у Кремля возникнут разногласия с новой властью.

"Лукашенко нам не нужен, Путин его не любит и Лукашенко Путина тоже", – считает журналист.

Специалист обратил внимание, что Россия не может даже подписывать с Лукашенко соглашения или договоры, поскольку он не может полноценно представлять страну.

"Он в глазах белорусского народа, нелегитимен в глазах мира. Значит любая бумага, подписанная с ним, она будет выброшена в мусоропровод", – пояснил Сванидзе.

Автор: 27 сентября 2020, 11:18 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Наталья Наталья
Ответить
Деточки, вам, судя по всему, рано ещё новостные каналы вести. Ну совсем вы какие-то глупые.
Наталья Наталья
Ответить
Полная чушь. Надёжнее Лукашенко Россия никого не найдёт.
1

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