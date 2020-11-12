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Политика
Политолог: Для Лукашенко мысль об уходе невыносима

Политолог: Для Лукашенко мысль об уходе невыносима

Александр Лукашенко. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Намерение президента Белоруссии Александра Лукашенко любой ценой остаться во власти перевешивает все рациональные соображения, считает политолог Александр Класковский. Сама мысль об уходе с поста главы государства для него невыносима, заявил эксперт.
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Белорусская оппозиция не смогла взять власть "кавалерийским наскоком". Протесты затянулись, людей выходит все меньше.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Лидеры оппозиции рассчитывают, что ухудшение ситуации в экономике заставит Александра Лукашенко уйти. Политолог Александр Класковский считает такие надежды напрасными.

Президенту Белоруссии не дает покоя чувство, что у него хотят отнять страну, которой он так привык руководить, пишет эксперт в своем телеграм-канале. "Для Александра Лукашенко мысль о расставании с креслом очевидно невыносима", – констатировал политолог.

По его мнению, белорусское руководство не воспринимает всерьез протесты и перемены в настроении граждан. Недооценка угрозы может сильно подвести Лукашенко, убежден Класковский.

Фото:Стрингер/ТАСС

Сейчас белорусский режим держится за счет силовиков, но власть на штыках требует много ресурсов, пояснил эксперт. Вряд ли такая модель протянет долго – средств на нее становится все меньше, констатировал аналитик.

"Беларусь, с большой долей вероятности, ожидает такая горячая весна, которой еще не бывало", – предупредил Класковский.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц. По воскресеньям оппозиция выводит на улицы десятки тысяч человек. Силовики задерживают сотни человек.

Автор: 12 ноября 2020, 12:46 Источник: Телеграм-канал Александра Класковского ✓ Надежный источник
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