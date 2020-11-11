Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией

Россия и Белоруссия пытаются договориться об интеграции, но дальше подписанных документов дело пока не идет. При этом эксперты давно предупреждают о росте прозападных настроений среди молодежи братской республики. О настроениях нового поколения белорусов рассказал член президиума оргкомитета партии "Союз", политолог Дмитрий Семченко.



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