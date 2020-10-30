Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Пятница
30 октября
Лента новостей
22:07
На проекте Союзного государства поставили крест: русские и белорусы не хотят жить вместе
21:58
Фотография Сябитовой в молодости произвела фурор
21:29
Назван худший сценарий борьбы с распространением коронавируса
21:19
Из-под завалов в Турции достали 70 человек
20:54
Гарик Харламов: Я развожусь из-за сутенерской тачки
20:37
Политолог: Путин дал Лукашенко неделю, чтобы образумиться
20:15
Экс-помощник дал два главных совета борющемуся с протестующими Лукашенко
19:42
Есть жертвы: в центре Киева внедорожник влетел в толпу
19:30
Кадры жуткого землятресения в Турции шокировали народ
19:22
Гузеева подверглась критике за сомнительную рекламу
19:18
Критик разнес в пух и прах Наргиз за пьянство на концертах
19:13
Кремль назвал условие для ввода миротворцев в Нагорный Карабах
18:55
Нашедшая наркотики у Даны Борисовой дочь начала прогуливать школу
18:49
"Какие надо мозги иметь?": Федосеева-Шукшина взорвалась из-за чудовищной лжи
18:33
Фанатки сошли с ума: появилась информация о тайной женитьбе Егора Крида
18:29
Экс-участница "ВИА Гры" о романе с женатым Меладзе: Я не знала, как скрыть эмоции
18:15
Жена звезды шоу "Дом-2" обнародовала откровенные кадры с необычных родов
18:08
Приватный танец массажистки для старика Алибасова слили в Сеть
18:05
"Пусть Паша видит": Муцениеце собралась под венец
17:39
Украинский политолог оценил вероятность импичмента Зеленского
17:37
Первенец "поставил под удар" карьеру Крутого
17:26
Лукашенко признал ошибки со стороны властей Белоруссии
17:05
"Нам нужна она живая": Литвинова прокомментировала состояние занемогшей Земфиры
16:50
Ольга Серябкина впервые показала мужа
16:37
Дэвид и Виктория Бекхэм продали тайны личной жизни за 20 миллионов долларов
16:30
История дочери Алсу повторяется? Наставник "Голоса" влез в скандал из-за подкупа жюри
16:19
"Предлагали 20 тысяч евро": оголившую грудь внучку Ротару оценили по достоинству
16:06
"Потеряешь репутацию навсегда": сколько Пугачева с Пресняковым платят за эфиры
16:03
"Любе надо быть готовой ко всему": подруга сообщила о передозировке дочки-наркоманки Успенской
15:41
Варум рассказала об отчаянии после новости об измене Агутина
15:33
Близкие Равшаны Курковой рассказали правду о рождени ее ребенка суррогатной матерью
15:20
У влюбленных Чиповской и Ендальцева нашли опасную болезнь
15:18
"Мутная история": из дома Ротару вынесли миллионы
15:02
На семью Лозы обрушилось несчастье
14:52
Пугачева побила Лолиту на конкурсе
14:51
Победу белорусской оппозиции назвали неизбежной: Лукашенко не жилец как политик
14:50
В Москве началась принудительная вакцинация транспортных сотрудников
14:40
В России появится памятник умершим от коронавируса врачам
14:29
В Роскачестве рассказали о признаках плохого кетчупа
14:26
Бородина сделала заявление после слухов о беременности
14:18
"Он очень любит балерин": Волочкова сдала свою связь с лишенным статуса Добровинским
14:13
За право экранизировать книгу известного писателя Лукьяненко заплатили 1 рубль
14:13
Ученые: коронавирус продолжает разрушать организм даже после выздоровления
14:12
Жена избавилась от ребенка после расставания с Пресняковым
13:57
Официально: Кети Топурия раскрыла беременность
13:50
Эксперт: Лукашенко в разговоре с Помпео мог назвать условие выхода из Союзного государства
13:47
"Видели то с той, то с другой": вскрылась страшная правда о наркологичке и изменах Преснякова
13:42
Названа страна Европы с самой худшей коронавирусной ситуации
13:39
Лукашенко пригрозил расправой протестующим: Нам отступать некуда
13:31
Новая жертва: Цивин и Дрожжина обработали миллионершу Кравец
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко заговорил о войне с НАТО: Будем сражаться до последнего белоруса
Эксперт объяснил слова Лукашенко о финансировании протестующих из-за рубежа
Аналитик предрек номенклатурный переворот в Белоруссии: Лукашенко сдадут свои же
80-летняя Светличная пожаловалась на сына и невестку в полицию
Белорусский политик: Лукашенко уйдет с президентского поста до конца года
Названы последствия прихода Тихановской к власти: коллапс и развал экономики
Политика
На проекте Союзного государства поставили крест: русские и белорусы не хотят жить вместе

На проекте Союзного государства поставили крест: русские и белорусы не хотят жить вместе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проект Союзного государста в его нынешнем виде нежизнеспособен, считает политолог Дмитрий Болкунец. По его мнению, россияне и белорусы хотят жить в двух независимых государствах.
прочитано 2153 раза

С момента распада СССР прошло почти 30 лет, за это время в Белоруссии выросло новое поколение. Вряд ли эти люди откажутся от независимости, считает эксперт.

ПО ТЕМЕ

Политолог: Путин дал Лукашенко неделю, чтобы образумиться

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Болкунец призвал отказаться 1999 года о создании Союзного государства. Его нужно заменить на ряд межгосударственных соглашений, которые бы регулировали отношения России и Белоруссии в разных сферах, убежден политолог.

Если проект Союзного государства не удалось реализовать за 20 лет, то в ближайшие годы этого точно не произойдет, предупредил Болкунец. Выросшее за эти годы поколение белорусов точно не попросится в состав России, уверен эксперт.

По его словам, россияне и белорусы заинтересованы в хороших отношениях друг с другом, но жить предпочитают в разных государствах. "В своих отдельных квартирах, большой и маленькой", – сказал политолог в интервью порталу "Украина.ру".

Создание единого государства России и Белоруссии Болкунец назвал утопией. Тем не менее он считает перспективным экономическое сотрудничество в рамках Евразийского союза.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

О том, что проект Союзного государства устарел, говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко в недавнем интервью российским СМИ. По его мнению, необходимо выработать новые форматы интеграции.

Ранее ряд экспертов высказывали мнение, что Россия и Белоруссия движутся в сторону конфедерации. Это государственное объединение, при котором стороны сохраняют большую часть независимости, но должны проводить единую внешнюю и оборонную политику.

Автор: 30 октября 2020, 22:07 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

На проекте Союзного государства поставили крест: русские и белорусы не хотят жить вместе
Политолог: Путин дал Лукашенко неделю, чтобы образумиться
Экс-помощник дал два главных совета борющемуся с протестующими Лукашенко
Кремль назвал условие для ввода миротворцев в Нагорный Карабах

Шоу-бизнес

Фотография Сябитовой в молодости произвела фурор
Гарик Харламов: Я развожусь из-за сутенерской тачки
Гузеева подверглась критике за сомнительную рекламу
Критик разнес в пух и прах Наргиз за пьянство на концертах

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

"Ужасно прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме

Каждая семья несчастлива по-своему
Шоу-бизнес

Нашедшая наркотики у Даны Борисовой дочь начала прогуливать школу

Отношения матери и дочери изменились
Шоу-бизнес

Фанатки сошли с ума: появилась информация о тайной женитьбе Егора Крида

Артист надел обручальное кольцо

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года
Гороскоп на ноябрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Бывшая возлюбленная обвинила теннисиста Зверева в избиениях: Больше не буду молчать
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+