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Политолог рассказал об отношении белорусов к России: Боятся "хищных олигархов"

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Белорусы относятся к восточному соседу с теплотой, но боятся приватизации крупнейших предприятий российским крупным бизнесом. Об этом заявил белорусский журналист Вячеслав Шарапов.

Продолжение: Отмену митинга в поддержку Лукашенко объяснили: Было бы сложнее устраивать репрессии
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Подавляющее большинство белорусов воспринимают Россию как братскую страну, отметил обозреватель. В то же время в обществе есть опасение, что "хищные российские олигархи" хотят прибрать к рукам белорусскую госсобственность, отметил Шарапов.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

При этом многие граждане Белоруссии оказались разочарованы, когда Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко. Люди надеялись, что Москва поддержит оппозицию и поможет сменить власть, сказал журналист.

Не увидев поддержки Кремля, оппозиция обратилась за помощью к Западу. "А некоторое количество молодых специалистов либо уже перекочевало туда в поисках лучшей жизни", – констатировал обозреватель.

По его словам, для интеграции России и Белоруссии нужна общая идея и сплочение народов двух стран. Тогда Москва и Минск могут много добиться вместе, показывая другим положительный пример интеграции, сказал журналист в интервью порталу "Украина.ру".

Ранее "Дни.ру" писали, что в Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией. Планируется, что республиканское Министерство юстиции зарегистрирует ее до конца текущего года.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

О создании партии сторонников интеграции России и Белоруссии сообщил сопредседатель гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ. Он отметил, что раньше такие люди не имели платформы для консолидации. Политик уверен: идею их партии поддержат много белорусов.

Напомним, что 14 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи. Президенты говорили за закрытыми дверями несколько часов. Перед этим стало известно, что Москва выделит Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Автор: 23 октября 2020, 14:30 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Ответить:

Белорусский гость
Ответить
Путин хочет повторить украинский сценарий. Там партия кума Путина Медведчука получила от России колоссальные деньги. Медведчук прикупил три телеканала, создал фракцию в Раде и т.д. и т.п. Вторая партия - от православных, тоже кормится из России. Белая Русь от номенклатуры будет условно бодаться с пророссийским Союзом за права и свободы граждан. У имитации партийной борьбы мало шансов на симпатии людей. Поезд ушел. Путин поддержал не народ, а Лукашенко. Этим он уже все сказал.
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