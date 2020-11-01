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Эксперт объяснил роль силовиков в падении режима Лукашенко

Эксперт объяснил роль силовиков в падении режима Лукашенко

Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/globallookpress.com
Последнее время высказывания Александра Лукашенко стали более радикальными. Эксперт объяснил, что стоит за ужесточением риторики политика.
прочитано 5009 раз

События в Белоруссии, несмотря на медленно тянущийся протест, остаются довольно тревожными. Экономика страны переживает, мягко говоря, не лучшие времена, люди уже совсем не верят в завтрашний день, а власть теперь думает лишь о том, чтобы выйти из противостояния с народом с наименьшими потерями.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На фоне происходящего высказывания Лукашенко стали более радикальными, Президент пообещал, что силовики не будут церемониться с протестующими. "Мы в плен никого не берем", – цитируют Батьку в СМИ.

Эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников убежден, что Александр Лукашенко не столько пытается запугать народ, сколько стремится воздействовать на свое окружение. По мнению Нижникова, на данный момент власти растеряны. Нет понимания того, в каком направлении двигаться: нет ни стратегии, не вариантов по устранению внутриполитического кризиса.

Единственное, на что способна власть в сложившихся обстоятельствах, это насилие. Нижников подчеркнул, что агрессивный метод подавления протеста, как можно убедиться уже сейчас, не работает, но других идей у Лукашенко нет.

Именно поэтому речь Батьки обращена не к народу, а к составу МВД. Президент всеми силами старается показать, что он и силовой блок находятся в одной лодке.

При этом силовики среднего и низшего звеньев пребывают в растерянности. Никто не знает, чем обернется очередное обострение конфликта, хотя надежда на ресурсы власти все еще велика. "Если силовики действительно перейдут к более жестким методам, то это будет большой ошибкой, последствия окажутся необратимыми и непредвиденными, это может привести к падению режима", – резюмировал Нижников.

Автор: 1 ноября 2020, 11:31 Источник: dw.com ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
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Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и xрани вас Бог!
Гость
Ответить
Интересно на кого рассчитаны подобные комментарии!? Эти эксперты хоть сами верят в то, что пишут и говорят?
1

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