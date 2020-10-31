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Лукашенко о ситуации в стране: Раздрай начался

Лукашенко о ситуации в стране: Раздрай начался

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Поведение белорусского лидера в последнее время явно указывает на сильное нервное напряжение политика. Вслед за поиском войск НАТО у границ и прогулками с автоматом по резиденции глава белорусского государства начал лихорадочно переставлять местами своих приближенных.
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С начала протестов в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должностей ряд высокопоставленных чиновников силовых ведомств. В четверг Батька уволил министра внутренних дел Юрия Караева, оставив ему "поощрительную" вакансию помощника президента по Гродненской области. На смену ему пришел радикальный экс-глава минской полиции Ивана Кубракова, который грозился открыть стрельбу по митингующим.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Очевидно, что Лукашенко настолько жаждит разделаться с митингующими, что начинает выдавать желаемое за действительное. В ходе совещания с представителями МВД Белоруссии он заявил о расколе в рядах оппозиции. Поводом стало недавнее заявление члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко о создании Национального антикризисного управления, которое будет решать самые острые проблемы страны после ухода президента.

Александр Лукашенко увидел в этом попытку некоторых оппозиционеров "отколоться" от своих соратников и основать новую политическую силу.

"Но есть Координационный совет. Нет, управление еще. А почему? Раздрай начался", – отметил Лукашенко.

По мнению Батьки, бежавшие из страны представители оппозиции захотели создать свои "правительства в изгнании" ради того, чтобы получить от Запада финансирование и различные гранты. Он убежден, что их абсолютно не волнует судьба страны и они стремятся лишь заработать на разгоревшимся кризисе.

Автор: 31 октября 2020, 13:27 Источник: Телеграм-канал "Пул Первого" • Требует проверки

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