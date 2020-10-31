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В речи Лукашенко нашли сходство с

В речи Лукашенко нашли сходство с "диктатором из 1945-го": Его лучшее будущее – камера в Гааге

Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Похоже, у белорусского лидера начались серьёзные проблемы то ли с нервами, то ли с психикой. Его последние речи вызывают, в лучшем случае – недоумение.
прочитано 1950 раз

К примеру, 29 октября на совещании с чиновниками президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе со стороны НАТО, не исключив при этом возможность конфликта с Североатлантическим альянсом. Глава государства заявил, что в таком случае страна будет отстаивать свою независимость самостоятельно, проча белорусам незавидное будущее.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Мы за свою страну погибнем все", – заявил политик.

Уже на следующий день, 30 октября, Лукашенко отличился еще более радикальным заявлением. На этот раз – в адрес протестующих, фактически пригрозив им физической расправой. Он подчеркнул, что если хоть кто-то из недовольных граждан посмеет притронуться к защищающим режим силовикам, то он уйдет от него, как минимум – без рук. Потому что, по словам Батьки, отступать им некогда и в плен они брать не будут.

Это высказывание искромётно прокомментировал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Политик отметил, что слова, которые произнес Александр Лукашенко, удивительно напоминают речь некоего диктатора, которую он произнес в своём бункере в апреле 1945 года. И хотя Вишневский не назвал имя этого человека, в его словах явно прослеживается намёк на фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Именно он в это время находился в подземном бункере в Берлине, где в том же месяце вскоре совершил самоубийство.

Петербургский политик считает, что после таких заявлений лучшим исходом для Батьки будет камера в Гааге, где им придётся притворяться психически больными, чтобы смягчить себе наказание.

Автор: 31 октября 2020, 17:40 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

arogskji@mail.ru
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Не то от него ждет народ,а своей "крутизной" он всех задолбал,а разве нельзя поговорить с людьми по человечьи-можно и нужно!
Гость
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Самоназначенный заявил : " Мы за свою страну погибнем все , до последнего белоруса " . А почему этот так называемый психопат заявляет от имени всех белорусов ? За самоназначенного проголосовало всего лишь 3 % прикорытников - вот пусть эти прикорытники и погибают . ★ А 97 % белорусского народа - мирный народ , никогда и ни за что за Лукашенко погибать не будет . Он сам загнал себя в угол .
Гость
Ответить
удавили бы его, а сказали б что коронавирус....
Гость
Ответить
Для всех будет лучше всего,если этот сумасшедший старик покончит жизнь самоубийством!
1

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