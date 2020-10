Пушков назвал Зеленского комедиантом: На саммитах его талант не востребован

Несколько дней назад Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл с официальным визитом в Великобританию. 7 октября президент Украины встретился с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон в Букингемском дворце.

Фотография беседы появились в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в "Твиттер". На снимке можно увидеть, что Кейт и Уильям смеются. Вероятно, их чем-то рассмешил украинский президент.

Автор телеграм-канала "Мюсли Лаврова" назвал встречу Зеленского с внуком королевы и его женой "повышением". "Теперь он развлекает королевскую семью", – написал блогер.

Шутку подхватил сенатор Алексей Пушков. В своем телеграм-канале он заявил, что на саммитах талант комедианта Владимира Зеленского не востребован, а в знатных гостиных – вполне.

"Все-таки есть аудитории, где у Владимира Зеленского что-то получается", – отметил сенатор.

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD