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Политика
Лукашенко заговорил о войне с НАТО: Будем воевать до последнего белоруса

Лукашенко заговорил о войне с НАТО: Будем воевать до последнего белоруса

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с чиновниками 29 октября заявил об угрозе со стороны НАТО. Он не исключил агрессии Североатлантического альянса против республики.
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Даже если НАТО вторгнется в Белоруссию, захватить страну не получится, уверен Лукашенко. Республика может в одиночестве отстоять свою независимость, без помощи посторонних, заявил глава государства.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Он дал понять, что отстаивать независимость республика будет до последнего бойца. "Мы за свою страну погибнем все", – сказал президент.

Наибольшую угрозу Белоруссии представляет Польша, считает Лукашенко. Он напомнил, что в разгар протестом в Гродно вывешивали польские флаги.

Белорусский лидер рассказал о деталях разговора с госсекретарем США Майком Помпео. По словам Лукашенко, он предупредил главу Госдепа, что республика будет отвечать на агрессию со стороны Литвы, Польши или Украины.

Об угрозе со стороны НАТО Лукашенко заговорил в первые дни протестов. Во время встречи с гродненскими депутатами 22 августа он заявил, что Североатлантический альянс подтягивает войска к границам Белоруссии.

Президент привел войска в полную боеготовность. Под Гродно перебросили витебских десантников. На боевое дежурство заступили реактивные системы залпового огня "Полонез", комплексы противовоздушной обороны С-300 и тактические ракеты "Точка-У".

В середине сентября в Белоруссии прошли совместные с Россией военные учения "Славянское братство". В маневрах участвовали подразделения российских воздушно-десантных войск.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

С 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые протесты против переизбрания Александра Лукашенко. Евросоюз не признал итоги выборов. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская выехала в Евросоюз. Она встречалась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Автор: 29 октября 2020, 22:05 Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
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