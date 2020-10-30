Экс-помощник дал два главных совета борющемуся с протестующими Лукашенко

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Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В 1990-х и начале 2000-х Виктор Кучинский являлся доверенным лицом и помощником Александра Лукашенко. Он был готов защищать президента "с гранатометом в руках". Свою политическую карьеру Кучинский закончил в 2008 году. Последние годы он занимался коммерческой деятельностью и нечасто общался с журналистами. Но экс-политик не может молчать из-за критической ситуации в Белоруссии.

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Виктору Кучинскому грустно наблюдать за происходящим в Белоруссии. Он считает, что в любой ситуации насилие не является выходом. При этом не важно, кто его проявляет – народ или власть.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Экс-политик не видит смысла в применении силы против жителей Белоруссии. Он отметил, что протестующие люди – не убийцы, не террористы, чтобы прибегать к таким радикальным мерам.

По мнению Кучинского, одна из ошибок действующей власти – отсутствие работы с молодежью, ведь именно она сейчас выходит на митинги. Бывший помощник Лукашенко не считает новое поколение глупым. Напротив, он уверен, что нынешняя молодежь гораздо образованнее той, которая была 30 лет назад.

Также эксперт понимает, почему народ до сих пор выходит на улицы. Причина затянувшихся протестов – чрезмерное применение силы против людей в день выборов, 9 августа, и после.

Первое, что нужно сделать Лукашенко и другим находящимся во власти людям, – освободить политзаключенных, считает Кучинский. Второе – вернуться к Конституции образца 1994 года.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии уже три месяца. Люди по-прежнему уверены, что результаты выборов были сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения нового голосования.

Автор: 30 октября 2020, 20:15 Источник: TUT.BY ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Ну, не хочет он мирно решать все свои проблемы , недоговороспособный ; понимает,что время его вышло, что сметут его скоро со всеми потрохами, т.к. давно перешёл все красные линии . Дошло уже до того, что белорусам руки будут ломать, крошить и т.д. , если кто- то дотронется до силовиков. Понравилось предложение Анатолия Лебедько : создавать свои народные дружины в каждом дворе, в каждом доме для своей защиты.
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