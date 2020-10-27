Политолог заявил о шатком положении Лукашенко: Висит над пропастью

Эксперт заявил, что Александр Лукашенко висит над пропастью. От падения его удерживают силовики. При этом, отметил Глеб Павловский, многие белорусские милиционеры растеряны: они не понимают, какую сторону им нужно занять.
Также Лукашенко удается оставаться на посту главы республики благодаря государственной экономике. Рабочие заводов не могут участвовать в стачках, потому что они прочно "впаяны в безальтернативную систему".
"Они описывали ситуацию госэкономики с прямыми финансовыми санкциями за движения влево-вправо", – сказал Павловский в эфире "Эха Москвы".
Эксперт назвал выстроенную Лукашенко систему ненадежной. Президент сам понимает, что ему грозит падение, и поэтому укрепляет связи с Кремлем. Политик надеется, что в последнюю минуту Москва придет ему на помощь.
В конце прошлой недели истек срок ультиматума оппозиционера Светланы Тихановской. С 26 октября в Белоруссии была объявлена всеобщая забастовка. Против режима выступили работники МАЗ, МЗКТ, МЭТЗ и Гродно Азот.
Александр Лукашенко назвал демонстрантов террористами. Президент пригрозил жестоко расправиться со всеми, кто провоцирует беспорядки в республике. Также он поручил отчислить из вузов протестующих студентов.
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