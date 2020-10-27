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Политолог заявил о шатком положении Лукашенко: Висит над пропастью

Политолог заявил о шатком положении Лукашенко: Висит над пропастью

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в шатком положении. Политолог Глеб Павловский предрек его режиму скорый крах.
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Эксперт заявил, что Александр Лукашенко висит над пропастью. От падения его удерживают силовики. При этом, отметил Глеб Павловский, многие белорусские милиционеры растеряны: они не понимают, какую сторону им нужно занять.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Также Лукашенко удается оставаться на посту главы республики благодаря государственной экономике. Рабочие заводов не могут участвовать в стачках, потому что они прочно "впаяны в безальтернативную систему".

"Они описывали ситуацию госэкономики с прямыми финансовыми санкциями за движения влево-вправо", – сказал Павловский в эфире "Эха Москвы".

Эксперт назвал выстроенную Лукашенко систему ненадежной. Президент сам понимает, что ему грозит падение, и поэтому укрепляет связи с Кремлем. Политик надеется, что в последнюю минуту Москва придет ему на помощь.

В конце прошлой недели истек срок ультиматума оппозиционера Светланы Тихановской. С 26 октября в Белоруссии была объявлена всеобщая забастовка. Против режима выступили работники МАЗ, МЗКТ, МЭТЗ и Гродно Азот.

Александр Лукашенко назвал демонстрантов террористами. Президент пригрозил жестоко расправиться со всеми, кто провоцирует беспорядки в республике. Также он поручил отчислить из вузов протестующих студентов.

Автор: 27 октября 2020, 17:08 Источник: Youtube.com ✓ Надежный источник
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