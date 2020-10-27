Режим Лукашенко загоняет себя в угол – эксперт

Оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Политик Виктор Корнеенко назвал ее тактику разумной.

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В понедельник, 26 августа, в Белоруссии началась общенациональная забастовка. В стачках приняли участие рабочие предприятий и студенты вузов. В ряде городов прошли массовые шествия против действующего режима.

Эксперт Виктор Корнеенко заявил в интервью UDF.by, что Светлана Тихановская сделала свое дело, призвав людей к бойкоту. Оппозиционер выступила в роли временного политика, лица протеста.

Белорусский политолог обратил внимание, что некоторые сотрудники заводов стали открыто выражать свои взгляды. Также Корнеенко впечатлили география и масштаб демонстраций.

"Режим загоняет себя в угол, не учитывая реалии и живя в параллельном мире", – выразил мнение эксперт.

Корнеенко рассказал, что люди, работающие на госпредприятиях, пока не готовы участвовать в стачках. Они боятся, что не смогут прокормить семью в случае увольнения.

Чтобы забастовка приняла общенациональный масштаб, необходимо развивать Фонд солидарности. Эта организация помогает людям, которые лишились заработка по политической причине.

Напомним, протестные акции вспыхнули в Белоруссии в начале августа после выборов президента. Многие жители республики заявили, что результаты голосования были сфальсифицированы.