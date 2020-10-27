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Политика

"Не спасет даже Путин": Лукашенко предупредили о радикализации протестов

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Власти Белоруссии своими заявлениями и действиями радикализируют протесты. Такое мнение выразил политолог Павел Усов.

Продолжение: Политолог заявил о шатком положении Лукашенко: Висит над пропастью
прочитано 11213 раз

Эксперт обратил внимание на изменение дискурса Александра Лукашенко в отношении протестующих. Раньше президент называл оппозиционеров безработными уголовниками, а теперь – террористами. То есть сначала власти хотели дискредитировать протест, а потом стали его радикализировать.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению Павла Усова, глава государства так и не понял причин, сути и всей глубины политического кризиса. Александр Лукашенко и его подчиненные пошли по наиболее легкому пути – назвали демонстрантов террористами. Так они оправдывают репрессии в отношении своих соотечественников.

Политолог отметил, что завершением политического кризиса станет введение военного или чрезвычайного положения в республике или локально в Минске. Усов заявил в беседе с UDF.by, что этот шаг фактически будет означать крах режима Александра Лукашенко.

Есть и другой вариант развития событий. Используя слово "террористы", президент республики может сформировать условия для гражданского террора в отношении власти. Граждане перестанут вести себя мирно. "Но в этом случае Александра Лукашенко не спасет даже Владимир Путин", – сказал Усов.

Автор: 27 октября 2020, 16:03 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Полина Крылова выдает на гора уже не первый дебильный репортаж. Как репортер она никакая. За какие такие достоинства ее держат в редакции - большой вопрос...
Я тоже хочу, чтобы Беларусь была как Украина
Ответить
А что бандеризация?
Насильно русский запретить
В умах дебилизация
В хохлов всех русских превратить
Их оскотинить, затравить
А несогласных замочить

Слава Украине - бандеровские вопли
Хохлы визжат до хрипоты
И из ушей их брызжут сопли
Противно всем до тошноты

Слава Украине внушают насильно
Бандеровское приветствие
Оно Хаиль Гитлер равносильно
Полное соответствие
1

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