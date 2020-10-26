Какие белорусские предприятия подключились к забастовке после игнорируемого ультиматума

Ультиматум Светланы Тихановской был ожидаемо проигнорирован. Из-за этого экс-кандидат в президенты Белоруссии объявила об общенациональной забастовке. 26 октября многие сотрудники предприятий отказались выходить на работу.

СМИ сообщают, что первыми к забастовке подключились рабочие крупных заводов. Так, ранним утром на проходной предприятия "Гродно Азот" собрались около 100 человек, рассказывали авторы телеграм-канала "Стачком ОАО "Беларуськалий". На месте находились силовики.

Спустя некоторое время в концерне "Белнефтехим" заявили, что бастующих людей около завода в Гродно нет. Однако журналисты узнали, что там были задержаны десять человек.

В Министерстве промышленности также опровергли новости о забастовках. У белорусских медиа другие данные: к акции подключились сотрудники Минского тракторного завода, Минского завода колесных тягачей, преподаватели и студенты Белорусского государственного университета и другие. Всего около 10 предприятий присоединились к забастовке.

Насколько это событие повлияет на экономику, пока говорить рано. По мнению политолога Александра Класковского, забастовка станет жестким ударом для режима только в том случае, если протестующий народ будет упорнее. Акции, которые продлятся всего несколько дней, не заставят властей сменить тактику, считает эксперт.