Жесткое задержание демонстрантов в Минске попало на видео

В Сети распространилась видеозапись жесткого задержания протестующих. В ролике можно увидеть, как неизвестные в гражданской одежде подходят к демонстрантам сзади, набрасываются на них и начинают бить.
В этот момент к ним подъезжает фургон с силовиками. Оппозиционеров сажают в автомобиль и увозят в неизвестном направлении. Автор ролика добавил, что нескольким демонстрантам все уже удалось убежать.
Точное число участников общенациональной забастовки пока не называется. Власти республики сообщили, что все предприятия работают в штатном режиме, попытка раскачать ситуацию не удалась.
Отметим, что в Кремле отказались комментировать события в Белоруссии. Любой совет президенту Александру Лукашенко – это прямое вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
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