"Разводила": Дмитрий Гордон влепил звонкую пощечину Петру Порошенко

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своем ютуб-канале поделился отрывком из передачи "Персонально ваш" радиостанции "Эхо Москвы". На записи он рассуждает о не самых хороших чертах характера предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

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