"Разводила": Дмитрий Гордон влепил звонкую пощечину Петру Порошенко

Будучи президентом Украины, Петр Порошенко довел российско-украинские отношения до такой точки, что, как рассказывают, его звонки начали полностью игнорировать в Кремле. В том, что во всем виноват особый склад характера, уверен Дмитрий Гордон.
"Порошенко по сути своей – разводила. Это человек, который говорит одно, думает другое, обещает третье, выполняет четвертое. Или не выполняет", – влепил Дмитрий Гордон звонкую оплеуху бывшему президенту Украины. Именно неспособность Петра Порошенко соблюдать договоренности и постоянное стремление обмануть партнеров отвратили от него Владимира Путина.
"Последней каплей была авантюра Порошенко с украинскими кораблями в Керченском заливе", – добавил Дмитрий Гордон. Журналист выразил уверенность, что тогда политик отправил украинских моряков буквально на смерть лишь для того, чтобы объявить военное положение и сорвать выборы, на которых он был обречен проиграть.
Тогда интрига Петра Порошенко провалилась из-за кулуарного вмешательства международного сообщества. Тем не мене, политик ясно продемонстрировал свое отношение к собственному народу. "Он же моряков послал на гибель, фактически... Там могло произойти все что угодно", – заметил Дмитрий Гордон.
Именно после этого, утверждает журналист, Владимир Путин перестал принимать телефонные звонки от Петра Порошенко. Тот пытался восстановить отношения и даже привлекал к этому процессу Александра Лукашенко, однако из этого ничего не вышло. "Ничего не удалось. Путин больше не хотел его слышать", – объяснил Дмитрий Гордон.
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