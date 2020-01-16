"Позорище": Владимиру Зеленскому дали пинка из-за Михаила Мишустина

Эксперт призвал Владимира Зеленского закрыть данную интернет-площадку. "Эти клоуны из "Миротворца" каждый раз на значимых инфоповодах пытаются напомнить о себе и о своем убогом сайте. Теперь выдвижение Михаила Мишустина на пост премьер-министра России им не дает покоя", – констатировал собеседник "Дни.ру".
Вадим Манукян уверен, что руководству Незалежной пора бы успокоиться и принять одну истину. "Крым – это территория России, и туда ездят все россияне, когда захотят и на сколько захотят", – отметил эксперт.
По его мнению, в данной ситуации Владимир Зеленский выглядит откровенно глупо. "Ему уже сто раз говорили закрыть этот позорный сайт. Даже из Европы сигналы поступали, но он в какой-то идиотский либерализм играет, чуть ли не СМИ его считает. "Миротворец" – это не СМИ. "Миротворец" – это помойка", – дал пинка украинскому лидеру Манукян.
Медведева сменил Мишустин: Владимир Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина на пост нового премьера pic.twitter.com/8G2aRzbgbi— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 января 2020 г.
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