"Его надо менять": поведение Зеленского взбесило озлобленных украинцев

Кадровая политика украинского лидера вызывает все больше
вопросов. Эксперты уверены: менять нужно не отдельных профнепригодных министров, а все правительство. "По большому счету, народу надо
менять и президента, и парламент. Это понятно уже всем", – сказал в
эфире телеканала NewsOne политолог и экономист Анатолий Пешко.
По его словам, разочарование переходит в озлобленность, сама фамилия президента вызывает у людей негативные эмоции. Но на кого менять Зеленского, граждане пока не знают, признался Пешко.
Эксперт призвал главу государства внимательнее относиться к нуждам простых людей. "Если он и дальше будет в такой антидемократической форме проводить свою политику, это закончится тем же самым, как закончился режим Чаушеску", – подчеркнул политолог.
Румынский диктатор Николае Чаушеску правил страной больше 20 лет. К концу 1989 года недовольство им достигло предела – в республике начались акции протеста. Армия и правоохранительные органы перешли на сторону протестующих. Чаушеску с супругой покинули столицу на вертолете. Вскоре их поймали, отдали под революционный трибунал и 25 декабря расстреляли.
Возможно, Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к мнению экспертов и вспомнить о судьбе казненного диктатора. Беспокоиться украинскому лидеру есть о чем: за последние полгода его рейтинг рухнул на 20%. Из всенародного любимца бывший комик стремительно превращается в объект всеобщей ненависти.
Украинцы разочарованы неспособностью Зеленского выполнить предвыборные обещания. Он много говорил об окончании войны в Донбассе, повышении уровня жизни. Громкие обещания так и не превратились в реальные дела.
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