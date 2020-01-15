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Политика

"Его надо менять": поведение Зеленского взбесило озлобленных украинцев

Владимир Зеленский, новости Украина. Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На Украине запущен революционный сценарий. Эйфория от избрания Владимира Зеленского прошла, с глаз граждан начали спадать розовые очки. Президента предупреждают об опасности: если он не изменит поведение, то повторит судьбу румынского диктатора Николае Чаушеску, свергнутого и казненного в 1989 году. 
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Кадровая политика украинского лидера вызывает все больше вопросов. Эксперты уверены: менять нужно не отдельных профнепригодных министров, а все правительство. "По большому счету, народу надо менять и президента, и парламент. Это понятно уже всем", – сказал в эфире телеканала NewsOne политолог и экономист Анатолий Пешко.

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По его словам, разочарование переходит в озлобленность, сама фамилия президента вызывает у людей негативные эмоции. Но на кого менять Зеленского, граждане пока не знают, признался Пешко.

Эксперт призвал главу государства внимательнее относиться к нуждам простых людей. "Если он и дальше будет в такой антидемократической форме проводить свою политику, это закончится тем же самым, как закончился режим Чаушеску", – подчеркнул политолог.

Румынский диктатор Николае Чаушеску правил страной больше 20 лет. К концу 1989 года недовольство им достигло предела – в республике начались акции протеста. Армия и правоохранительные органы перешли на сторону протестующих. Чаушеску с супругой покинули столицу на вертолете. Вскоре их поймали, отдали под революционный трибунал и 25 декабря расстреляли.

Возможно, Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к мнению экспертов и вспомнить о судьбе казненного диктатора. Беспокоиться украинскому лидеру есть о чем: за последние полгода его рейтинг рухнул на 20%. Из всенародного любимца бывший комик стремительно превращается в объект всеобщей ненависти.

Украинцы разочарованы неспособностью Зеленского выполнить предвыборные обещания. Он много говорил об окончании войны в Донбассе, повышении уровня жизни. Громкие обещания так и не превратились в реальные дела.

Автор: 15 января 2020, 11:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ЗЕ с треском провалился))) а как глупые салоеды на него рассчитывали)))) клоун - он и в Гондурасе - клоун
1

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