Зеленскому прилюдно дали пощечину за катастрофу украинского Boeing

Катастрофа самолета – первый серьезный внешнеполитический
вызов для новой власти, считает Геращенко. Этот экзамен Зеленский и его
окружение не выдержали, уверена депутат.
Парламентарий обрушилась с резкой критикой на власти в ходе заседания согласительного совета Верховной рады. "Слуги народа" отправились на отдых, тогда как нужно было организовать работу ситуационного штаба, силового блока, профильных министров.
По словам Геращенко, на заседание по авиакатастрофе руководство страны во главе с Зеленским не могло собраться несколько дней. "Первый серьезный внешнеполитический вызов перед Украиной показал полную деградацию государственных институтов управления", – заявила депутат.
Реакцию официального Киева на катастрофу в Тегеране Геращенко считает неадекватной. Она выдвинула претензии к посольству Украины в Иране, которое в своем сообщении исключило версию теракта. "Это показывает полную безответственность в ключевых для власти вопросах по безопасности и внешней политике", – возмутилась депутат.
Иран: - Это мы сбили ваш Боинг.— Buick Lesabre (@Buick_Lesabre38) January 11, 2020
Зеленский: - Какие ваши доказательства?
Напомним, Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской ракетой 8 января практически сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
Спустя несколько дней власти Ирана признали вину в уничтожении лайнера. Зеленский потребовал от Тегерана полного и открытого расследования, привлечения виновных к ответственности, компенсаций родственникам погибших и официальных извинений по дипломатическим каналам.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Бабищи
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Третья мировая война будет или нет?