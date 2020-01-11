Наказать виновных и выплатить компенсации: Зеленский рвет и мечет из-за сбитого Ираном Boeing

В телеграм-канале Зеленского появился свежий пост, касающийся последних новостей о сбитом в Иране Boeing. "Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет", – говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что ожидает от республики гарантии "готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам". Ранее политик выражал надежду, что дальнейшему ходу расследований не будут чинить препятствий и 45 украинских специалистов получат полный доступ ко всем имеющимся данным о катастрофе.
Напомним, 8 января 2020 года Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.
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