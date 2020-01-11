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Политика

Наказать виновных и выплатить компенсации: Зеленский рвет и мечет из-за сбитого Ираном Boeing

Фото: www.globallookpress.com
Киев настаивает на полном признании вины со стороны Тегерана за сбитый украинский Boeing. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.
прочитано 574 раза

В телеграм-канале Зеленского появился свежий пост, касающийся последних новостей о сбитом в Иране Boeing. "Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет", – говорится в сообщении.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Зеленский отметил, что ожидает от республики гарантии "готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам". Ранее политик выражал надежду, что дальнейшему ходу расследований не будут чинить препятствий и 45 украинских специалистов получат полный доступ ко всем имеющимся данным о катастрофе.

Напомним, 8 января 2020 года Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

11 января 2020, 10:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не было бы убийства Генерала и постоянных провокаций Ирана со стороны США, не было бы и этой трагедии. США - главный преступник.
Гость
Ответить
Бандерии стоит поучиться у Ирана мужества признать ошибку. ОШИБКУ!
Гость
Ответить
Иран то хоть признался, что это его ошибка!! И в этом -уважение Ирану. А вот Украина никогда не признавало ни одно своё сбивание!!! Так что со всеми компенсациями тоже пусть решат. МЧ 17 был сбит сознательно и в этом случае США не предоставило спутниковых снимков, тоже сознательно! Рвёт и мечет он.. блин...
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