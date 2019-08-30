Лукашенко бросился к Путину после пощечины от американцев

В четверг, 29 августа, в Минске гостил помощник президента
США по национальной безопасности Джон Болтон. Гость такого уровня побывал в
соседней республике впервые за 20 лет. Несмотря на славословия в адрес
американца, переговоры окончились для Лукашенко безрезультатно.
После этого Батька поспешил позвонить в Кремль. Это подтвердила пресс-служба белорусского лидера. Сообщается, что разговор с Путиным состоялся по инициативе Лукашенко.
Новость дополняется.
Популярные темы форума
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Стоит ли переезжать в Москву?
Наши питомцы.
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
Надоело одиночество!...
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Кормить грудью на людях
Сколько у вас любовников?