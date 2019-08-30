Отвечая на вопрос журналистов, может ли Порошенко угодить за решетку, Луценко ответил утвердительно. "В нашей стране могут сесть все", – передает слова генерального прокурора "Гордон".
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"Может сесть": непослушному Порошенко вынесли приговор
Отвечая на вопрос журналистов, может ли Порошенко угодить за решетку, Луценко ответил утвердительно. "В нашей стране могут сесть все", – передает слова генерального прокурора "Гордон".
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