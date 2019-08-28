Свержение Зеленского: срочное сообщение о ситуации в Киеве

В украинской столице заговорили о свержении Зеленского. О ситуации вокруг лидера Незалежной рассказал в эфире телеканала "Прямой" политтехнолог Денис Богуш.
По мнению эксперта, к свержению Зеленского приведут его уступки России по вопросу Донбасса. Аналитик напомнил, что новый президент обещал прекратить войну в регионе, но он и его команда прекрасно понимают, что их возможности ограничены.
Националисты вряд ли позволят Зеленскому уступить Москве по вопросу Донбасса, уверен Богуш. "В другом случае общество просто будет их (Зеленского и команду. - Прим. ред.), скажем так, снимать с должности, мягко говоря", – добавил эксперт.
Из-за отсутствия результатов украинцы постепенно разочаровываются в новом президенте, уверен Богуш. Иллюзии относительно Зеленского граждане будут испытывать максимум до начала следующего года, пока не получат несколько новых платежек за жилищно-коммунальные услуги, полагает аналитик.
"Зеленскому нужно что-то делать. У него еще большая проблема – это 11 миллиардов долларов, которые должна отдать Украина, внешних долгов", – добавил политолог.
Эксперты не исключают, что Зеленский может потерять президентское кресло из-за разногласий с националистами. Отношения с радикалами у нового лидера Незалежной не заладились сразу, но резко обострились после его решения отменить традиционный военный парад по случаю Дня независимости. В ответ недовольные ветераны так называемой антитеррористической операции в Донбассе провели шествие по центру Киева.
Зеленский рискует остаться в истории Украины как самый никчемный президент. Наладить отношения с Россией он, очевидно, не в состоянии. Остается копировать русофобские заявления пьяного клоуна Порошенко.— Константин Симонов (@ich_Mitra) August 28, 2019
Эх, Володя, лучше бы ты продолжал в кино сниматься.
Националисты взяли власть над улицей, констатировал политолог Михаил Погребинский. По его мнению, Зеленский боится кучки радикалов. В противном случае, полагает аналитик, президент не делал бы антироссийских заявлений, да и его команда состояла бы из других людей.
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