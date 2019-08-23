Лукашенко проговорился о постыдной просьбе Зеленского

Как успели отметить многие эксперты, с момента государственного переворота на Украине за местными политиками на международной арене закрепилась вполне определенная репутация. Их воспринимают как людей, которые пользуются международными встречами только для просьб о помощи, и, желательно, безвозмездной. Такой подход использовал даже Петр Порошенко, будучи президентом Украины.
Нельзя сказать, что пришедший к власти Владимир Зеленский круто изменил манеру поведения. Бывший шоумен не стесняется обращаться к другим главам государств с просьбами, которые кто-то может счесть постыдными.
О подобном разговоре во время обсуждения белорусско-украинских отношений рассказал Александр Лукашенко. Он отметил, что лично общался с Владимиром Зеленским. "Они просили какой-то поддержки", – цитирует белорусского лидера портал "Белта". Примечательно, что сам глава государства не смог сказать ничего определенного об итогах этого контакта. "Как мы, оказываем – не оказываем?" – поинтересовался он у своего премьер-министра Сергея Румаса.
Президент Белоруссии подчеркнул, что главным вопросом, который интересует его по отношению к политической ситуации в СНГ, являются отношения с Россией. "Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли вопросы, которые оставались, и на чем сейчас спотыкаемся, если можно так сказать?" – поинтересовался Александр Лукашенко у главы белорусского правительства.
Он добавил, что после встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге многие вопросы удалось снять, а проблемы решить. Однако важно сделать так, чтобы их не осталось вовсе, заключил Александр Лукашенко.
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