Истерящего на людях Лукашенко внезапно поставили на место

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях устроил разнос правоохранительным органам, обвинив их в неэффективной работе. Батька в своей привычной манере не скупился на громкие и экспрессивные выражения. Но устроенное белорусским лидером публичное шоу оценили далеко не все: Лукашенко обвинили в неискренности и непонимании сложившейся ситуации.



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