Истерящего на людях Лукашенко внезапно поставили на место

На совещании с силовиками, которое показали в эфире все ведущие телеканалы страны, Лукашенко был предельно откровенен. Он указал правоохранителям на серьезные недостатки в их работе, в том числе фальсификации в ходе уголовных расследований.
"Некоторые оборзели и прибурели в погонах до того, что они не просто не должны носить эти погоны, они должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь", – разошелся белорусский лидер.
Устроенный Лукашенко перформанс оценили далеко не все. "Происходящее означает, что Лукашенко ни фига не понимает в проблеме, за которую взялся", – написала журналист Светлана Калинкина в колонке на сайте "Белорусский партизан".
По ее мнению, Лукашенко не верно делает выводы о причинах сложившейся ситуации. "Оборзели и обурели" не было бы возможным, если бы в стране была объективная судебная система, уверена журналист.
Она напомнила, что в апреле этого года скончался приговоренный к восьми годам тюрьмы Михаил Гладкий. Проблема в том, что мужчина преступления не совершал. Тем не менее компенсации от государства он так и не дождался, сокрушается Калинкина.
Если Лукашенко действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, ему следует начинать с судебной реформы, уверена журналист. Это позволило бы остановить беспредел на местах, подчеркнула она.
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