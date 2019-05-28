Наконец-то: Зеленский прислушался к мудрому совету Путина
Указ опубликован на официальном сайте Владимира Зеленского. Один из пунктов этого документа отменяет решение Петра Порошенко о лишении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области украинского гражданства.
Обрадованный Михаил Саакашвили уже поблагодарил Владимира Зеленского – и на своей странице в Facebook, и в эфире нескольких украинских телеканалов. Как сообщалось, экс-губернатор Одесской области уже пакует чемоданы – он может вернуться на Украину 31 мая. В погранслужбе страны заявили, что не видят оснований для того, чтобы не пустить Саакашвили на украинскую территорию.
Бывший президент Грузии уже заявил журналистам, что должности его не интересуют. Он возвращается на Украину из принципа – потому что его изгнали несправедливо. Тем не менее, политик не отрицает, что собирается мобилизовать работу созданной им когда-то партии "Движение новых сил" перед выборами в Верховную раду.
Владимир Зеленский, с точки зрения Михаила Саакашвили, исправил "историческую несправедливость". В 2015 году сбежавший от уголовного преследования в Грузии Саакашвили стал украинским политиком. Он получил должность губернатора Одесской области. Однако через год Петр Порошенко, занимавший в то время пост президента, уволил Саакашвили, а затем лишил его украинского гражданства.
В конфликт вмешалась звезда шоу "Дом-2"
Авиаперевозчики захотели всеобъемлющей проверки
Поклонники молятся за популярного ведущего
О состоянии мужчины рассказала жена
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
Сосед гей
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
Бросил Мущина
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
Однополые браки.
Друг заделал ребенка
Коллеги-ворье и убийцы
Никогда не видел голой девушки в живую
Шкивает из стороны в сторону...
Муж трансвестит
кто скучает по ссср?
Подарил ужасную машину
девочку оставила мать в поликлинике.
Если он резко перестал писать
Гадалка сломала мне жизнь
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Стыдно ли быть содержанкой?
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Тимати посвятил Децлу песню
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Баба трансвестит
Орифлеймь
Ещё немного о сексе?