Наконец-то: Зеленский прислушался к мудрому совету Путина

Владимир Зеленский последовал совету Владимира Путина. Президент Украины прислушался к мудрым словам российского лидера и вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

Указ опубликован на официальном сайте Владимира Зеленского. Один из пунктов этого документа отменяет решение Петра Порошенко о лишении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области украинского гражданства.

Обрадованный Михаил Саакашвили уже поблагодарил Владимира Зеленского – и на своей странице в Facebook, и в эфире нескольких украинских телеканалов. Как сообщалось, экс-губернатор Одесской области уже пакует чемоданы – он может вернуться на Украину 31 мая. В погранслужбе страны заявили, что не видят оснований для того, чтобы не пустить Саакашвили на украинскую территорию.

Бывший президент Грузии уже заявил журналистам, что должности его не интересуют. Он возвращается на Украину из принципа – потому что его изгнали несправедливо. Тем не менее, политик не отрицает, что собирается мобилизовать работу созданной им когда-то партии "Движение новых сил" перед выборами в Верховную раду.

Владимир Зеленский, с точки зрения Михаила Саакашвили, исправил "историческую несправедливость". В 2015 году сбежавший от уголовного преследования в Грузии Саакашвили стал украинским политиком. Он получил должность губернатора Одесской области. Однако через год Петр Порошенко, занимавший в то время пост президента, уволил Саакашвили, а затем лишил его украинского гражданства.