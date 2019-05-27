Оскорбившему украинцев Зеленскому поставили ультиматум
Гнев парламентариев вызвали кадровые решения нового
президента. По словам одиозного главы Радикальной партии Олега Ляшко, Зеленский
повторяет путь Порошенко, расставляя своих людей на ключевые должности.
Ляшко потребовал от нового лидера Незалежной отменить скандальные кадровые решения, в особенности – назначение главой президентской администрации юриста Андрея Богдана. "Зеленский в этом плане ничем не отличается от своего "папередника" Порошенко, который так же все свое бизнес-окружение назначал на кадровые должности", – возмутился Ляшко.
Парламент же, по его словам, должен принять закон об импичменте и отменить неприкосновенность главы государства. Кроме того, лидер Радикальной партии призвал сократить численность депутатов до 250 человек.
Одним из первых решений Зеленского стало назначение юриста Андрея Богдана главой своей администрации. Политик успел поработать в правительстве Николая Азарова, затем переметнулся в "Блок Петра Порошенко".
В ходе предвыборной кампании Богдан стал одним из руководителей штаба Зеленского. По слухам, юрист является связующим звеном между главой государства и олигархом Игорем Коломойским.
Напомним, политика Зеленского с первых дней вызвала недовольство многих украинцев. 22 мая в Сети появилась петиция с требованием отставки нового главы государства. Авторы уверены: первые шаги шоумена на посту президента разочаровали граждан. За несколько дней под обращением подписались 40 тысяч человек.По закону Зеленский был обязан рассмотреть петицию, однако повел себя некрасиво. Президент отказался это делать, наплевав на мнение десятков тысяч украинцев.
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