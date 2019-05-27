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Политика

Оскорбившему украинцев Зеленскому поставили ультиматум

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Политика президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося рассматривать народную петицию о своем увольнении, вызвала недовольство в Верховной раде. Осмелевшему шоумену поставили суровый ультиматум. 
прочитано 2085 раз

Гнев парламентариев вызвали кадровые решения нового президента. По словам одиозного главы Радикальной партии Олега Ляшко, Зеленский повторяет путь Порошенко, расставляя своих людей на ключевые должности.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Ляшко потребовал от нового лидера Незалежной отменить скандальные кадровые решения, в особенности – назначение главой президентской администрации юриста Андрея Богдана. "Зеленский в этом плане ничем не отличается от своего "папередника" Порошенко, который так же все свое бизнес-окружение назначал на кадровые должности", – возмутился Ляшко.

Парламент же, по его словам, должен принять закон об импичменте и отменить неприкосновенность главы государства. Кроме того, лидер Радикальной партии призвал сократить численность депутатов до 250 человек.

Олег Ляшко резко раскритиковал Владимира Зеленского. Фото: president.gov.ua

Одним из первых решений Зеленского стало назначение юриста Андрея Богдана главой своей администрации. Политик успел поработать в правительстве Николая Азарова, затем переметнулся в "Блок Петра Порошенко".

В ходе предвыборной кампании Богдан стал одним из руководителей штаба Зеленского. По слухам, юрист является связующим звеном между главой государства и олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, политика Зеленского с первых дней вызвала недовольство многих украинцев. 22 мая в Сети появилась петиция с требованием отставки нового главы государства. Авторы уверены: первые шаги шоумена на посту президента разочаровали граждан. За несколько дней под обращением подписались 40 тысяч человек.

По закону Зеленский был обязан рассмотреть петицию, однако повел себя некрасиво. Президент отказался это делать, наплевав на мнение десятков тысяч украинцев.
Автор: Иван Поляков27 мая 2019, 15:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Когда ж вы уже своими политиками займетесь?
Гость
Ответить
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне сайт ︁O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁COM/SSA81R Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Гость
Ответить
бред((((((((((((((((((((((((((((((((((((
1

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