Зеленского отчитали из-за вероломного плевка в друзей
Владимиру Зеленскому приходится спешно отменять массу указов Порошенко – их принимали только для того, чтобы блокировать работу нового президента Украины, отмечают эксперты. За этой бурной деятельностью забылось еще одно важное дело: украинскому лидеру в первую очередь стоило бы задуматься о запрете деятельности сайта "Миротворец", который СБУ использует как информационную базу.
"Ресурс де факто служит информационной базой СБУ для запрета допуска российских артистов, журналистов, общественных деятелей и политиков на территорию Украины. Но в этой базе есть и большое количество иностранцев, которые говорят ободряющие слова в сторону Крыма. По сути, речь идет о преследовании людей и незаконном сборе информации о них. Это абсолютная дикость, которая не имеет ничего общего с европейскими демократическими ценностями свободного мира, в который Украина так стремится", – отметил эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Он напомнил "Дни.ру", что и его имя фигурирует в черном списке "невъездных". Причиной стало его замечание в адрес Михаила Боярского – эксперт указал актеру, что лозунг "Слава Украине" не такой уж миролюбивый. Причем вскоре в базу "Миротворца" попал и сам Боярский, которого тоже сочли "угрозой национальной безопасности Украины".
"Ведь если подумать, то на "Миротворце" – все коллеги либо друзья Зеленского по актерскому цеху. Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Максим Галкин, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Олег Газманов, Валерия, Ольга Бузова и многие-многие другие. С некоторыми из них Владимир Зеленский играл в кино либо участвовал в концертах", – напоминает Манукян.
По словам эксперта, в списках "Миротворца" – также Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, которые долгие годы снимаются в сериале "Сваты". А продюсируют проект сам Владимир Зеленский и его студия "Квартал 95". Какую угрозу для Украины могут представлять эти актеры, Манукян не понимает. "Эту гадость пора запрещать", – говорит о "Миротворце" эксперт.
Напомним, в списках портала в свое время оказалась и супруга Владимира Зеленского Елена. Нынешняя первая леди когда-то просто перепостила какую-то новость. Ее имя удалили с сайта "Миротворец" лишь около месяца назад.
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