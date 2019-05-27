Зеленского отчитали из-за вероломного плевка в друзей

Шоу "Голос.Дети" Эксклюзивы Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 27 мая
Лента новостей
18:28
Водонаева в ужасе бросилась к врачам
18:24
Гадкий альфонс: Шепелев изобличил звезду российских сериалов
17:50
Фестиваль "Небо: теория и практика": Как это было
17:34
Самые безумные просьбы к пластическому хирургу
16:57
"Несовместимо с семьей": Бородина сделала громкое заявление
16:25
Беременная невеста Тимати может потерять ребенка
16:14
Раскаявшийся отец Децла публично признал свою вину
16:12
Под Москвой приезжий украл из банкомата почти 100 тысяч
15:40
"Смотреть больно": Савельева показалась после родов
15:34
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
15:19
Есть раненые: в Ставрополе на журналистов известной газеты набросились с ножом
15:09
Оскорбившему украинцев Зеленскому поставили ультиматум
14:47
"Обожаю": Собчак не до сна из-за инвалида и карлика
14:44
Известная актриса возбудила россиян фигурой в купальнике
14:26
Солнечная Suzuki Vitara: удачное обновление
14:16
"Сейчас как врежу!": народная артистка набросилась на любовника Максаковой
14:08
Володин оценил итоги выборов в Европарламент
14:04
Как жара влияет на женский организм
14:01
Напавшего на журналиста чиновника исключают из "Единой России"
14:01
Самая дорогая plus-size модель покоряет народ "горячими" формами
13:43
Растопырившаяся Волочкова попала за решетку (видео)
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 мая 2019 года
13:32
Алибасов бросил жену с новорожденной дочкой
13:27
"Колготки в сеточку и короткая юбка": муж Поклонской поделился пикантными воспоминаниями
13:24
Около 300 кг сыра из Европы сожгли в Петербурге
13:17
В России хотят вернуть практику сдачи бутылок
13:02
В праймериз "ЕР" участвовало рекордное число молодых людей
12:53
"Он меня никуда не отпускал": Федосеева-Шукшина рассказала о муже-деспоте
12:48
Заключенные подняли бунт и совершили массовый побег из колонии в Одессе
12:19
"Это больно и трагично": Пригожин поставил точку в семейной распре
12:13
Голая Меркель верхом на медведе вызвала оторопь
12:13
"Хуже, чем в том колхозе": объехавший МКАД Лукашенко пожаловался на бардак
11:50
"Место жены – на кухне!": Каменских распекли за "горячее" фото из ванной
11:49
Максакова со слезами покаялась перед бывшим мужем
11:38
Сын экс-сенатора устроил гонки с полицией и сбил инспектора ДПС
11:19
У стен Кремля подают завтраки за 40 тысяч рублей
10:46
Изменившуюся Лорак перестали узнавать
10:40
"Возраст берет свое": опустившуюся Шарапову списывают со счетов
10:37
Зеленский публично опозорился из-за неприятного запаха
10:34
Москвичка бросила ребенка в торговом центре ради наркотиков
10:14
65-летняя Татьяна Веденеева показала клубничку
10:08
Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте
09:59
Женственная Арзамасова произвела фурор (видео)
09:37
"Я твоя": поверившая в себя Бузова сделала Киркорову заманчивое предложение
09:01
"Так страшно!": артистка Яковлева рассказала о смертельной опухоли
08:51
Фадеев нашел странности в спецвыпуске шоу "Голос.Дети"
08:36
На фестивале "Все цвета джаза" объявили победителей V премии Радио JAZZ
08:14
Россияне довели опозоренного Овечкина
08:07
Гороскоп на неделю
06:30
Зеленскому крепко досталось после хамства в адрес Путина
06:24
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
04:33
Плохие родители: Кейт и Уильям рассекретили любимчика
02:14
"Полный набор советского алкоголика": Самбурскую смешали с грязью после истерики
00:21
"Вышла замуж за лысого, некрасивого парня": Пригожин сделал откровенное заявление
22:37
"Он не может ходить": обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву
22:03
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
20:26
"Я тебя люблю": Агутин растрогал нежным посланием
19:28
Россия вырвала у чехов лакомый кусок
17:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 мая 2019 года
17:20
"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
16:39
"Грань анорексии": народ заклевал исхудавшую Рудковскую
16:25
"Все такой же молодой": снимок Маликова с детьми вызвал восторг
15:18
Беременная дочь Хворостовского вышла замуж
14:51
Сексапильная Джанабаева потрясла грудью в Каннах
14:20
Столичные аэропорты задержали более 20 рейсов
13:58
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
13:47
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
13:23
На праймериз "Единой России" работают 2802 участка
13:23
Подруга проболталась о беременности невесты Тимати
13:03
"Тело в шляпе": Варнава возбудила россиян пикантным фото
12:32
Пугачева заставила мать Королевой кусать локти
12:08
У Лазарева родилась дочь
11:54
"Ты заигрался во лжи": обиженный сын обрушился на Пригожина
11:34
Настя Каменских ответила на слухи о беременности после свадьбы
11:06
Распустивший группу Шнуров раскрыл планы об участии в шоу "Голос"
10:58
Бессовестная внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки
10:34
"Угробил мою жизнь": Самбурская разрыдалась из-за отца-алкоголика
10:19
Неожиданно и смело: Лорак показала платье невесты
10:08
Зеленского предупредили о серьезной опасности
07:30
Приговоренный к сроку Порошенко упал в ноги Зеленскому
06:35
Друг случайно проговорился о гадком вранье Маркл
03:12
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
01:08
Бородина устроила разборки после выходки дочери
23:16
Уличенная в тайной связи с Киркоровым Жасмин прервала молчание
20:36
Расторгуева поймали на глупом копировании
18:30
Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
17:58
С большинством превышенцев банка "Югра" рассчитаются через 2 месяца
17:48
Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"
17:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 мая 2019 года
16:56
Володин: Программу "Безопасный город" нужно внедрить по всей стране
16:45
Есть пострадавшие: в Москве столкнулись Porsche и Mercedes
16:15
В Москве при жутком пожаре погибли два человека
15:32
Королева раскошелилась на "платье девственности"
15:12
"Тошнит от этой мерзости": устроившую разврат Бузову закидали камнями
14:52
Ольгу Серябкину терроризирует маньяк
14:17
Воссоединение?: Топурия появилась в компании бывшего
14:00
В окружении Зеленского проболтались о серьезной зависимости
13:36
Куда Рудковская дела деньги младшего сына
13:01
Умер лауреат Нобелевской премии
12:57
Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"
Расторгуева поймали на глупом копировании
С большинством превышенцев банка "Югра" рассчитаются через 2 месяца
Общество

Зеленского отчитали из-за вероломного плевка в друзей

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский борется с Верховной радой и наследием Петра Порошенко, отменяя законы, принятые предыдущим президентом. Однако в первую очередь новому украинскому лидеру стоило бы запретить деятельность сайта "Миротворец".
прочитано 1446 раз

Владимиру Зеленскому приходится спешно отменять массу указов Порошенко – их принимали только для того, чтобы блокировать работу нового президента Украины, отмечают эксперты. За этой бурной деятельностью забылось еще одно важное дело: украинскому лидеру в первую очередь стоило бы задуматься о запрете деятельности сайта "Миротворец", который СБУ использует как информационную базу.

ПО ТЕМЕ

Оскорбившему украинцев Зеленскому поставили ультиматум

В окружении Зеленского проболтались о серьезной зависимости

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Ресурс де факто служит информационной базой СБУ для запрета допуска российских артистов, журналистов, общественных деятелей и политиков на территорию Украины. Но в этой базе есть и большое количество иностранцев, которые говорят ободряющие слова в сторону Крыма. По сути, речь идет о преследовании людей и незаконном сборе информации о них. Это абсолютная дикость, которая не имеет ничего общего с европейскими демократическими ценностями свободного мира, в который Украина так стремится", – отметил эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Он напомнил "Дни.ру", что и его имя фигурирует в черном списке "невъездных". Причиной стало его замечание в адрес Михаила Боярского – эксперт указал актеру, что лозунг "Слава Украине" не такой уж миролюбивый. Причем вскоре в базу "Миротворца" попал и сам Боярский, которого тоже сочли "угрозой национальной безопасности Украины".

"Ведь если подумать, то на "Миротворце" – все коллеги либо друзья Зеленского по актерскому цеху. Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Максим Галкин, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Олег Газманов, Валерия, Ольга Бузова и многие-многие другие. С некоторыми из них Владимир Зеленский играл в кино либо участвовал в концертах", – напоминает Манукян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Зе �� обережно, реклама! (@zelenskiyfans)

По словам эксперта, в списках "Миротворца" – также Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, которые долгие годы снимаются в сериале "Сваты". А продюсируют проект сам Владимир Зеленский и его студия "Квартал 95". Какую угрозу для Украины могут представлять эти актеры, Манукян не понимает. "Эту гадость пора запрещать", – говорит о "Миротворце" эксперт.

Напомним, в списках портала в свое время оказалась и супруга Владимира Зеленского Елена. Нынешняя первая леди когда-то просто перепостила какую-то новость. Ее имя удалили с сайта "Миротворец" лишь около месяца назад.

Автор: Андрей Евлампиев27 мая 2019, 17:15

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне этот прекрасный сайт ︁O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁COM/MMBD54 Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
1

Популярные темы форума

Политика

"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

Водонаева в ужасе бросилась к врачам
Гадкий альфонс: Шепелев изобличил звезду российских сериалов
Матерился и бил: мать раскрыла подробности неудачного брака Полищук
"Несовместимо с семьей": Бородина сделала громкое заявление

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Политика

Зеленскому крепко досталось после хамства в адрес Путина

Выскочка получил по заслугам
Шоу-бизнес

Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"

Семья оградила ребенка от травли и психологической травмы
Политика

Голая Меркель верхом на медведе вызвала оторопь

Германского канцлера ждет необычный подарок
Шоу-бизнес

"Сейчас как врежу!": народная артистка набросилась на любовника Максаковой

Женщина не сдержала эмоций

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Трое детей": Серову сообщили радостное известие

Фоторепортажи

Самая дорогая plus-size модель покоряет народ "горячими" формами
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
Ослепительный Киркоров резко помолодел
В сети набирает обороты отвратительный флешмоб Ugly faces

Спорт

Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru