Зеленский приготовил тюрьму для Порошенко
Владимиру Зеленскому придется "отдать" Петра Порошенко украинцам. А вместе с бывшим президентом и других политиков, которые так запятнали себя, что не смогут ни перейти на сторону нового лидера, ни отсидеться в убежище. Шоумен выиграл выборы на фоне недовольства прежним режимом, напомнил директор департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков.
"Зеленский же пришел на этой волне. А когда он получит большинство в Верховной раде или хотя бы собственную коалицию – окажется в рамках, в которые сам себя загнал. Это рамки всенародно избранного президента. И фишку борьбы с коррупционерами, с прогнившими элитами ему придется использовать, пока это будет возможно. Но вряд ли долго", - заявил эксперт.
Политолог подчеркнул: основной посыл Владимира Зеленского – не депутатам Рады, а скорее народу, который голосовал за него. "Такая кость должна была быть брошена", – убежден Бычков.
По словам эксперта, дело в отношении Порошенко было возбуждено задолго до инаугурации Зеленского. Кроме того, за новым лидером маячит фигура олигарха Игоря Коломойского, который не забывает старые обиды.
"Все это готовилось задолго до инаугурации, но до нее не могло быть запущено в дело. Юридически оформлено. Господин Коломойский не из тех людей, который прощает пощечины, и Порошенко он, разумеется, ничего не простил. Если заокеанские партнеры не вмешаются – дело получит дальнейший ход", – уверен политолог.
Порошенко уже выступил с оправданиями. Бывший президент считает, что уголовные дела о госизмене, давлении на судей и вмешательстве в деятельность "Центрэнерго" возбуждено в связи с началом кампании по выборам в парламент. Большинство в Верховной раде принадлежало "Блоку Петра Порошенко", но Владимир Зеленский одним из первых указов распустил парламент, напоминает "Комсомольская правда".
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