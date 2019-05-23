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В Сеть попали сокровенные кадры жены Зеленского

Владимир и Елена Зеленская. Фото: www.globallookpress.com
Супруга президента Владимира Зеленского теперь носит титул первой леди Украины. Однако ей пришлось выбирать – почетное звание или личные интересы. 
прочитано 937 раз

Елена Зеленская на протяжении многих лет радовала поклонников мужа кадрами из их совместной жизни. Трогательные и смешные, живые и естественные, они всегда находили отклик в сердцах фанатов.

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Когда Владимир Зеленский вступил в должность главы государства, его жена приняла важное решение. Во избежание сплетен и провокаций Елена удалила свою страницу из Instagram.

Они были знакомы со школьной скамьи, но в то время не замечали друг друга. В студенческие годы Зеленский снова увидел будущую жену и даже не вспомнил, что они учились в параллельных классах. Пришлось знакомиться заново. С тех пор влюбленные не расставались.  

На предложение руки и сердца Владимир решался восемь лет. Он считал, что после брака сразу появятся дети, а спешить с этим не планировал.

Елена сопровождала мужа-шоумена на протяжении всего творческого пути, помогая завоевывать популярность. Жена написала большинство сценариев для его выступлений, сообщает Пятый канал.

Автор: Екатерина Плискина23 мая 2019, 11:18
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Елена Зеленская: Как сделать мужа президентом

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