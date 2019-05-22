"Принесет большое разрушение": от Зеленского ждут подлого предательства

Чувствительные к тонким материям люди увидели во время инаугурации Владимира Зеленского несколько знаков, сулящих беду новому президенту Украины. Впрочем, другие медиумы уверены, что проблемы возникнут у окружения политика после его предательства.

Самой плохой приметой на инаугурации Владимира Зеленского стало падение удостоверения президента. Астролог Эфа Форина отметила: это произошло после слов о том, что чиновникам не следует вешать в кабинетах портрет главы государства, поэтому однозначно трактовать этот знак как негативный нельзя.

Однако, по ее мнению, было еще три момента, не сулящих Зеленскому ничего хорошего. Во время зачитывания списка почетных гостей избранный президент оказался перед закрытой дверью и переминался с ноги на ногу. Это показало не только недоработку протокола, но и внутреннюю нерешительность политика.

Самый символичный момент – когда Зеленский взял в руки печать президента, а она оказалась перевернутой. "Все встало с ног на голову", – цитирует Форину издание "Обозреватель". Стремление сломать устоявшиеся стереотипы было замечено и в речи нового президента. Однако подобные движения могут негативно сказаться на самом бывшем шоумене.

Впрочем, экстрасенс-медиум Максим Гордеев считает, что трактовать эти события как дурной знак неправильно. "Все это никак не может относиться к знакам. Например, если бы новый президент стал на трон, и в этот момент отвалился кусок герба – это был бы знак. Или, например, если бы в этот момент в зал влетела ворона", – пояснил он.

Примером дурных знамений может служить и история Петра Порошенко, в присутствии которого регулярно падали в обморок солдаты почетного караула. Несмотря на то, что при инаугурации Владимира Зеленского явных дурных знаков замечено не было, он "принесет большое разрушение существующей власти", уверен медиум.

Ждать беды от Владимира Зеленского следует и ближайшему окружению. "Даже если кто-то ему помогает, в момент, когда он дойдет до пика, кинет всех и будет делать так, как считает нужным лично он. И будут прилюдные "казни", разоблачения, поток показательных выступлений политиков, людей, которые у власти..." – подчеркнул экстрасенс.