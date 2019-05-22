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Политика

"Принесет большое разрушение": от Зеленского ждут подлого предательства

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Чувствительные к тонким материям люди увидели во время инаугурации Владимира Зеленского несколько знаков, сулящих беду новому президенту Украины. Впрочем, другие медиумы уверены, что проблемы возникнут у окружения политика после его предательства.
прочитано 527 раз

Самой плохой приметой на инаугурации Владимира Зеленского стало падение удостоверения президента. Астролог Эфа Форина отметила: это произошло после слов о том, что чиновникам не следует вешать в кабинетах портрет главы государства, поэтому однозначно трактовать этот знак как негативный нельзя.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Однако, по ее мнению, было еще три момента, не сулящих Зеленскому ничего хорошего. Во время зачитывания списка почетных гостей избранный президент оказался перед закрытой дверью и переминался с ноги на ногу. Это показало не только недоработку протокола, но и внутреннюю нерешительность политика.

Самый символичный момент – когда Зеленский взял в руки печать президента, а она оказалась перевернутой. "Все встало с ног на голову", – цитирует Форину издание "Обозреватель". Стремление сломать устоявшиеся стереотипы было замечено и в речи нового президента. Однако подобные движения могут негативно сказаться на самом бывшем шоумене.

Впрочем, экстрасенс-медиум Максим Гордеев считает, что трактовать эти события как дурной знак неправильно. "Все это никак не может относиться к знакам. Например, если бы новый президент стал на трон, и в этот момент отвалился кусок герба – это был бы знак. Или, например, если бы в этот момент в зал влетела ворона", – пояснил он.

Примером дурных знамений может служить и история Петра Порошенко, в присутствии которого регулярно падали в обморок солдаты почетного караула. Несмотря на то, что при инаугурации Владимира Зеленского явных дурных знаков замечено не было, он "принесет большое разрушение существующей власти", уверен медиум.

Ждать беды от Владимира Зеленского следует и ближайшему окружению. "Даже если кто-то ему помогает, в момент, когда он дойдет до пика, кинет всех и будет делать так, как считает нужным лично он. И будут прилюдные "казни", разоблачения, поток показательных выступлений политиков, людей, которые у власти..." – подчеркнул экстрасенс.

Автор: Геннадий Куприянов22 мая 2019, 12:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Имя Имярек
Ответить
И восстанет тогда святой Царь Михаил
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Православный Русский Царь Год назад
Наш Православный Русский Царь уже живет на Земле и Он знает о Своем предназначении. Пока это сокрыто от всех нас и никто из современных «помазанников» (Георгий, назвавший себя Михаилом; Владимир Джамирзе и <цензура>.), из всех, кто пытается присвоить себе царское достоинство и объявить себя царем им не является. Они суть лжепомазанники, люди находящиеся в тщеславном обольщении, гордом самомнении или предавшиеся больному воображению. Не идите вслед за ними, чтобы не стать вновь клятвопреступниками пред Богом и государственными изменниками.
Это нужно знать всем. Золотые слова и вовремя сказаны.
И еще. Так же всем нужно осознать все то, что сделал для России император Николай II. А иначе и не понятно - для чего России нужен царь.

П.С.
И появится в то время Михаил – вот какой будет! Захочет он помочь, всё изменить, перевернуть, но у него нечего не получится… Начнутся смуты, распри, резня, пойдут одна партия на другую. Будет такое на малое время.… Все будет – и молебен на Красной площади, и панихиды по убиенном Помазаннике Божием и его семье. Напрасно император Николай отрёкся от престола – пожалел народ, собою расплатился… Как мне вас всех жаль…»
(Наставления и пророчества святой Матроны Московской)

П.С. 2
Фильм Матильда это Вампука.
Я ненавижу Царя Николая II
Вампу́ка — выражение, обозначающее трафаретные, шаблонные, исключительно банальные и нелепые ходы в оперных постановках, а также сами оперы, написанные по подобным шаблонам.
(Наставления и пророчества святой Божены Московской)
***
Узнайте гадину в лицо: Божена Рынска радуется гибели...
Тупоголовая блогерша Божена Рынска, именующая себя писательницей, светской обозревательницей и журналисткой, написала в Facebook: Посмеялась от души, порадовалась смертям, трупоедка. «Гибель каждого врага это подарок для меня», «А эти <цензура> пусть дохнут в страшных мучениях» - вот какие перлы извергло из себя существо, по ошибке называемое женщиной. Доброта? Сочувствие? Не ищите в ней этих качеств. Скорей уж желание поглумиться над трупами, устроить пляски на костях и гадить, гадить, гадить в социальных сетях, желая выплеснуть на окружающих все д…мо, что в ней скопилось за долгие годы. ... Клейма ставить негде, настолько она отвратительна. Мерзкая гадина Божена Рынска… Геополитика. Пятая колонна. Скрыть

Но не все способны сопереживать или хотя бы молчать, не выставляя напоказ свою гнилую натуру. Естественная реакция психически здорового человека, не глумящегося над жертвами авиакатастрофы, свойственна не всем.

Украинские националисты, американские Герши Кутцманы, либеральные уродцы и просто имбецилы почувствовали вкус к жизни. Всколыхнулось вонючее болото, радующееся чужой смерти. Завоняло. Мерзость и душевная ущербность лезет наружу, распространяя вокруг себя ядовитые миазмы страха, ненависти и порока. Всякая гадина хочет отметиться, больнее ударить, замарать доброе имя погибших.
<цензура>

П.С. 3
Это все печально дорогие мои.
Оказывается ВСЁ что плохое в нашей стране виновата Несчастная Божена Рынска.
Это она не захотела исполнять 4 наказа Божей Матери явившись азербайджанцу в г.Качканаре.
Это она виноваты что лётчики не умеют управлять самолётами.
Это она является 5 колонной и проталкивает Навального в Кремль..
Горе то какое...
Сжечь её на костре как Жанну Дэ Арк!
Не Аминь
1

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