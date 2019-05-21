"Фантастика!": российские звезды в восторге от речи Зеленского
Владимиру Зеленскому верят – во всяком случае, его речь на церемонии инаугурации произвела на артистов сильное впечатление. Даже на Станислава Садальского, которого, казалось бы, трудно удивить.
"Фантастическая речь. И правильно – все с чистого листа и невзирая ни на что! Самый честный, а самое главное демократичный президент появился на Украине. У Украины появился шанс стать процветающей страной. Она это давно заслужила!" – написал актер в Instagram.
Вера Брежнева полна надежд на Владимира Зеленского. "Поздравляем. Надеемся. Верим", – отметила певица в своем микроблоге.
Телеведущая Регина Тодоренко отдельную запись, посвященную президентству Владимира Зеленского, создавать не стала. Она оставила комментарий к одному из постов в блоге главы Незалежной: "С улыбкой в будущее!"
Поздравила Владимира Зеленского и народная артистка Украины Таисия Повалий, знакомая с ним лично. Обращаясь к своим соотечественникам, певица подчеркнула, что это человек, который при любых обстоятельствах верен своим друзьям, близким и родным людям. Повалий уверена: Зеленский будет достойным президентом.
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