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Политика

Зеленский решился атаковать Путина

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Первым шагом Владимира Зеленского в статусе главы государства стал выпад против России. Шоумен обратился в этом вопросе за поддержкой к США.
прочитано 979 раз

Новый президент Украины Владимир Зеленский продолжил череду громких заявлений после инаугурации. Ранее шоумен озвучил намерение вернуть Крым Незалежной, а теперь обратился за поддержкой к могущественному, по его словам, партнеру, пишет RT.

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Зеленский попросил США ужесточить санкции против России. Об этом новоиспеченный политик сообщил на встрече с представителями американской администрации и конгресса, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии его инаугурации, отмечает НСН.

"Хотел бы призвать вас, чтoбы США продолжали ужесточение санкций прoтив Российской Федерации", – сказал Зеленский. Затем он сделал реверанс в сторону Вашингтона, выразив благодарность за участие в деле восстановления территориальной целостности своей страны и помощь в продвижении внутренних реформ. 

"США являются мощным и oчень серьезным партнером для Украины, прежде всего – в преoдолении агрессии Рoссии. Самостоятельно преодолеть рoссийскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем, пoэтому нам нужна ваша помощь", – цитирует Зеленского "Москва 24".

21 мая 2019, 08:49

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