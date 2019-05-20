Порошенко запаниковал после жесткого решения Зеленского

В окружении бывшего президента Украины Петра Порошенко переполох. Решение нового главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады повергло в шок команду прежнего лидера. Ситуация для Порошенко стремительно ухудшается.



О панике в окружении экс-президента свидетельствует эмоциональный пост в соцсетях депутата Верховной рады Александра Брагинца. Он входит во фракцию "Блок Петра Порошенко".



Решение вступившего в должность президента Владимира Зеленского распустить Верховную раду не понравилось парламентарию. Он обвинил нового лидера в нарушении законодательства. "Президент-рекордсмен установил рекорд не только по перекрытию улиц, но и по скорости нарушения Конституции", – отметил Брагинец.

Истерика в окружении Порошенко вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков в соцсетях. Одни пользователи принялись критиковать политику его фракции в Верховной раде, другие язвительно пожелали удачи.

В понедельник, 20 мая, после долгих препирательств с Радой о дате инаугурации Зеленский вступил в должность. Во время церемонии он объявил о роспуске парламента. Новый лидер Незалежной попросил принять законы об отмене депутатской неприкосновенности и об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также Избирательный кодекс.

Сложить полномочия он призвал и членов правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который считается человеком Петра Порошенко. "Вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - резко высказался президент.

О намерении распустить Раду Зеленский заявил сразу после избрания. Эксперты предупредили, что Порошенко может создать парламентскую коалицию и попытаться ограничить его полномочия.

В частности, об этом говорил бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Он призвал Владимира Зеленского отправить за решетку Петра Порошенко и его соратников, в том числе Юрия Луценко и подконтрольных им силовиков.

Любопытно, что сразу после инаугурации заявление об отставке написал министр обороны Степан Полторак. По всей видимости, Зеленский начинает грандиозную политическую чистку на Украине.