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Политика

Порошенко запаниковал после жесткого решения Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В окружении бывшего президента Украины Петра Порошенко переполох. Решение нового главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады повергло в шок команду прежнего лидера. Ситуация для Порошенко стремительно ухудшается. 

Продолжение: Выходка Зеленского довела депутата до больницы
прочитано 3420 раз

О панике в окружении экс-президента свидетельствует эмоциональный пост в соцсетях депутата Верховной рады Александра Брагинца. Он входит во фракцию "Блок Петра Порошенко".

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Решение вступившего в должность президента Владимира Зеленского распустить Верховную раду не понравилось парламентарию. Он обвинил нового лидера в нарушении законодательства. "Президент-рекордсмен установил рекорд не только по перекрытию улиц, но и по скорости нарушения Конституции", – отметил Брагинец.

Истерика в окружении Порошенко вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков в соцсетях. Одни пользователи принялись критиковать политику его фракции в Верховной раде, другие язвительно пожелали удачи.

В понедельник, 20 мая, после долгих препирательств с Радой о дате инаугурации Зеленский вступил в должность. Во время церемонии он объявил о роспуске парламента. Новый лидер Незалежной попросил принять законы об отмене депутатской неприкосновенности и об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также Избирательный кодекс.

Сложить полномочия он призвал и членов правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который считается человеком Петра Порошенко. "Вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - резко высказался президент.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

О намерении распустить Раду Зеленский заявил сразу после избрания. Эксперты предупредили, что Порошенко может создать парламентскую коалицию и попытаться ограничить его полномочия.

В частности, об этом говорил бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Он призвал Владимира Зеленского отправить за решетку Петра Порошенко и его соратников, в том числе Юрия Луценко и подконтрольных им силовиков.

Любопытно, что сразу после инаугурации заявление об отставке написал министр обороны Степан Полторак. По всей видимости, Зеленский начинает грандиозную политическую чистку на Украине. 

Автор: Иван Поляков20 мая 2019, 13:26
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Имя Имярек
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Путешествие на поезде Москва - Ницца #1. Россия и Беларусь. Обзор поезда и граница. ЮРТВ 2018 #342
v=AsTk7zlV2kM

П.С.
Счастливый, а я дальше Альтес Лагеря и Цербста не был, еще в Новый год, в Берлине проездом на Польско-Немецкую границу когда в армии служил.
Зачем Вам Ницца?
Может лучше в Тамбов.
Имя Имярек
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Прибыла как-то к матушке монахиня из Сибири. Когда она летела на самолете, были неполадки в двигателе. Матушка сказала ей:
— Больше в самолетах не летайте, ненадежно это сейчас, а дальше еще опаснее будет. Лучше поездом.
Схимонахиня Нила
<цензура>

15 поезд. Мурманск - Москва. Горе-попутчики
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На фирменном поезде №15 "Арктика" из Мурманска в Петрозаводск.
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Имя Имярек
Ответить
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 экстренно прервал рейс из Ульяновска в Москву.
Причиной стал отказ гидросистемы.
Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту Ульяновска, взлет был прерван на скорости 55 километров в час. После этого пассажиры отказались лететь на «Сухом».

По его словам, речь идет о рейсе SU1389. «Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на "Сухом"», — пояснил он.
На борту находились 36 пассажиров, в том числе двое детей, заявила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова, передает «Интерфакс». Они улетят в 06:20 по местному времени 19 мая резервным бортом большей вместимости — на Airbus A320. В настоящий момент им предоставлена гостиница.
<цензура>

П.С.
Поздравляю Вас братья и Сестрички со вторым днём рождения!
Гость
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Давай их Володя!!! На нары, <цензура> воровских!
Имя Имярек
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14 Заводов Биогаза Метана из пищевых отходов

Тепло нью-йоркского мусора. В Нью-Йорке мусор превращают в энергию
Голос Америки
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П.С.
В России такое невозможно.
КОРРУПЦИЯ СЭР!
Легче деньги отдать ОМОНу и Росгвардии чем эти заводы строить.
Имя Имярек
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Имя Имярек
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Марина Мещерякова
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П.С.
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ВОТ ЧТО РЕЖИМ ТВОРИТ!
Смиритесь!
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Утилизация мусора в США.
v=HjiIJ0oxZc0
Имя Имярек
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SOS! Шиес умоляет о помощи! Архангельск стоит насмерть против мусорного полигона
Марина Мещерякова
v=bNfhz2JCx0c

П.С.
Черные Человечки КАРАТЕЛИ - против простых Старушек девочек и мирных граждан.
ВОТ ЧТО РЕЖИМ ТВОРИТ!
Гость
Ответить
Гость
Зж ллзьдзтзз зю юж ббж з. Ю
Да и
Гость
Ответить
Зж ллзьдзтзз зю юж ббж з. Ю
TOMOC
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я думал сериал ликвидация самий крутой НА украине, а оказывается это был тока трейлер к сегодняшней зачистке.. жду много серий, желательно перед сном показывать. так спать будет лучше от мыслей что есть еще где то хуже чем хуже
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